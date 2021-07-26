По словам таролога и прогнозиста Ольги Соломки, с понедельника 26 июля у Овнов начнут исполняться мечты и реализовываться планы, Водолеев ждет везение почти во всех делах, а Скорпиона предоставят поддержку новых проектов. Об этом специалист рассказала в комментарии для издания OBOZREVATEL.

Четыре знака Зодиака, которым повезет в последние дни июля - фото из открытых источников

Овен

Ваши мечты сбываются, и все идет так, как вы задумали – вы собираете вокруг себя творческих личностей, генерируете новые идеи, создаете новые проекты, и тут же невероятным образом находятся денежные средства на все эти ваши начинания.

Близнецы

По словам таролога, представителей этого знака Зодиака ожидает большая нагрузка, однако вы можете считать это приятным фактом. Это значит, что вы начинаете покорять новые вершины и заниматься важной и ответственной работой в кругу ведущих специалистов и профессионалов.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут рассчитывать на активную поддержку в каких-либо начинаниях. Это будет не только словесная поддержка, отмечает специалист, но и финансирование проектов и идей.

Водолей

Для Водолеев эта неделя станет успешной во всех делах и вопросах, которые касаются недвижимости, финансов и других материальных вопросов. Таролог считает, что представителей этого знака ожидает успех, если они сами начнут активно включаться в работу.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что представители некоторых знаков Зодиака склонны к подлости или лицемерию. Астрологи рассказали, к кому из представителей зодиакального круга стоит присмотреться, прежде чем заводить близкие отношения или делиться тайнами.





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