С морозного утра до теплого дня: что ждет украинцев в субботу

На границе зимы и весны Украина встречает 9 марта с разнообразием погодных условий: с перепадами от легких морозов до приятного тепла днем. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды в Украине на 9 марта

По прогнозам Укргидрометцентра, ночь на 9 марта принесет с собой прохладу, с температурой от 2 до 7 градусов мороза, но не по всей стране будет все равно холодно. Закарпатье и побережье морей отметятся более мягкими условиями, где температура будет колебаться от 2 до 3 градусов мороза. Днем в Украине ожидается значительное потепление, с максимальной температурой до 10 градусов тепла, особенно в Закарпатье, Прикарпатье и на юге Одесщины, обещая мягкую и приятную погоду.

Украина встретит этот день под знаком облачности с прояснениями, без осадков, кроме Крыма, где возможен небольшой дождь. Западные области страны могут ожидать тумана в ночные и утренние часы, добавляя загадочности к утренним пейзажам.

Ветер, ожидаемый в этот день, будет преимущественно северо-западным, со скоростью 3-8 метров в секунду. Этот легкий ветер добавит свежести воздуху, не создавая значительных неудобств жителям и гостям страны.

Этот день станет символом перехода от зимних холодов к весеннему теплу.

Напомним также, что недавно ресурс The Watchers сообщил о значительной солнечной вспышке, которая обещает принести на Землю магнитную бурю в ближайшее время. На магнитные бури реагируют около 75% населения мира. При этом каждый человек по-разному реагирует на этапы течения самой бури. Всё зависит от личных особенностей человека. Очень часто многие люди реагируют не на саму бурю, а на вспышки, происходящие на солнце (появляющиеся за пару дней до бури).