Плесень на варенье: когда его еще можно спасти

Что делать, если однажды вы берете банку варенья, открываете крышку и видите белую, зеленую или даже красную плесень на поверхности? Действительно ли нужно сразу прощаться со сладким запасом, если на нем появилась плесень, или еще можно спасти варенье с плесенью на поверхности?

Плесень на варенье. Фото из открытых источников

Даже хорошо пастеризованное варенье не застраховано от образования плесени. Влага, остатки воздуха под крышкой, недостаточно стерильные банки или нарушение условий хранения создают идеальную среду для грибков. Именно поэтому специалисты советуют регулярно проверять банки сначала каждые несколько дней после закрытия, а затем хотя бы раз в месяц.

Как спасти варенье с плесенью

Если вы заметили несколько мелких пятен плесени, ситуацию можно исправить. Для этого нужно удалить плесень вместе с примерно сантиметровым слоем варенья под ней. Переложить оставшуюся варенье в кастрюлю, довести до кипения и варить на слабом огне около 10 минут, постоянно помешивая.

Далее следует тщательно вымыть и простерилизовать банки и крышки, а лучше это сделать в духовке при температуре 140 градусов в течение 30 минут. После этого следует наполнить горячим вареньем чистые банки, плотно закрыть и по желанию накрыть прокипяченным целлофаном для дополнительной защиты.

Когда варенье нужно выбросить

Если плесенью покрыта вся поверхность варенья, спасать его опасно. Грибки производят микотоксины – токсичные вещества, которые могут проникать глубоко в продукт. Употребление такого варенья может привести к серьезным проблемам со здоровьем: отравлениям, аллергическим реакциям или поражением печени.

Даже если снять верхний слой, плесень останется в глубине и не уничтожит ни кипячения, ни замораживания. В таких случаях лучшее решение без сожаления выбросить банку с вареньем из плесени.

Помните, что домашние заготовки должны быть не только вкусными, но и безопасными. Если есть сомнения в качестве продукта, то лучше перестраховаться.

