Нужно ли промывать макароны холодной водой: простое объяснение

После варки макарон мы сливаем воду и промываем их холодной водой. Так поступали наши мамы и бабушки. Вероятно, мы не задумывались, нужен ли такой шаг, а просто повторяли за родными. Объясняем, нужно ли промывать макароны холодной водой после варки.



Нужно ли промывать макароны. Фото из открытых источников

Сварить макароны является одним из самых простых способов приготовить еду. Однако даже в таком простом процессе могут возникать мифы и недоразумения. Одним из них является промывание макарон холодной водой после их приготовления.

Одни люди не могут представить приготовление пасты без этого процесса, в то время как другие советуют этого не делать. В кулинарии существует несколько школ приготовления макарон и каждая из них говорит свое по поводу промывки пасты в холодной воде. В некоторых случаях это может быть полезным шагом, в то время как в других будет считаться ошибкой.

Промывать макароны есть смысл, чтобы получить рыхлую консистенцию, которую удобно использовать для салатов. Также пасту можно промывать, если вы хотите получить ее в состоянии аль денте, но готовили слишком долго. Промывка в холодной воде быстро останавливает процесс приготовления, поэтому макароны не переварятся. Кроме того, с помощью промывки пасты можно избавиться от лишнего крахмала в макаронах, что сделает ее менее липкой.

В других случаях заливать макароны холодной водой не всегда полезно, а в некоторых случаях это может принести вред блюду. К примеру, когда мы к пасте будем добавлять соус. Благодаря крахмалу, который остается в макаронах, блюдо будет иметь шелковистую и кремообразную консистенцию.

Таким образом, промывать макароны или нет, зависит от конкретного блюда и ваших предпочтений. Это можно сделать, и иногда оно того стоит. Однако нет смысла каждый раз промывать их под холодной водой, и пропуск этого шага не будет считаться ошибкой. Повара указывают, что главное условие, чтобы макароны не слипались — это использовать большую кастрюлю и большое количество воды для их приготовления.

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