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Нужно ли промывать макароны холодной водой: простое объяснение

Мы привыкли, что после приготовления макарон сливаем из них воду и промываем холодной водой. Однако, правильный ли это шаг.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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После варки макарон мы сливаем воду и промываем их холодной водой. Так поступали наши мамы и бабушки. Вероятно, мы не задумывались, нужен ли такой шаг, а просто повторяли за родными. Объясняем, нужно ли промывать макароны холодной водой после варки.

Нужно ли промывать макароны холодной водой: простое объяснение

Нужно ли промывать макароны. Фото из открытых источников

Сварить макароны является одним из самых простых способов приготовить еду. Однако даже в таком простом процессе могут возникать мифы и недоразумения. Одним из них является промывание макарон холодной водой после их приготовления.

Одни люди не могут представить приготовление пасты без этого процесса, в то время как другие советуют этого не делать. В кулинарии существует несколько школ приготовления макарон и каждая из них говорит свое по поводу промывки пасты в холодной воде. В некоторых случаях это может быть полезным шагом, в то время как в других будет считаться ошибкой.

Промывать макароны есть смысл, чтобы получить рыхлую консистенцию, которую удобно использовать для салатов. Также пасту можно промывать, если вы хотите получить ее в состоянии аль денте, но готовили слишком долго. Промывка в холодной воде быстро останавливает процесс приготовления, поэтому макароны не переварятся. Кроме того, с помощью промывки пасты можно избавиться от лишнего крахмала в макаронах, что сделает ее менее липкой.

В других случаях заливать макароны холодной водой не всегда полезно, а в некоторых случаях это может принести вред блюду. К примеру, когда мы к пасте будем добавлять соус. Благодаря крахмалу, который остается в макаронах, блюдо будет иметь шелковистую и кремообразную консистенцию.

Таким образом, промывать макароны или нет, зависит от конкретного блюда и ваших предпочтений. Это можно сделать, и иногда оно того стоит. Однако нет смысла каждый раз промывать их под холодной водой, и пропуск этого шага не будет считаться ошибкой. Повара указывают, что главное условие, чтобы макароны не слипались — это использовать большую кастрюлю и большое количество воды для их приготовления.

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