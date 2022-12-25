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Названо пять комнатных растений, которые опасны для здоровья (ФОТО)

Как оказалось, некоторые комнатные растения способны не только радовать глаз, но и приносить реальный вред здоровью.

сегодня, 19:32
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Автор:

Анна Нестерова

Принято считать, что комнатные растения обычно украшают наш дом и радуют глаз, а также выполняют дополнительные функции: освежают воздух, уничтожают бактерии и отпугивают насекомых. Однако специалисты предупреждают о том, что есть цветы, которые категорически не следует держать у себя в доме. Какие именно растения считаются "вампирами", способными навредить человеку, читайте ниже.

Названо пять комнатных растений, которые опасны для здоровья (ФОТО)

Бонсай/Фото из открытых источников

Олеандр. Это растение очень красивое и очень ядовитое. Оно имеет шикарные, насыщенные цветы и яркие листья. Но это растение является очень опасным для закрытых помещений и его лучше садить во дворах или на улице, поскольку кустарник крайне токсичен. В маленькой комнате, где стоит цветок, у вас начнет, как минимум, сильно болеть голова. 

Стоит понимать, что все его части — цветы, листья, стебли и особенно сок — содержат токсические вещества, при контакте с которыми у человека нарушается сердечный ритм, начинается головокружение, тошнота и даже потеря сознания. Известно, что в прошлом люди погибали, когда использовали его стебли в качестве шампуров.

Названо пять комнатных растений, которые опасны для здоровья (ФОТО) - фото 2

Бонсай. Это очень красивое и благородное растение, которое идеально вписывается в любой интерьер. Однако, стоит понимать, что бонсаи не так уж и безопасен, так как  люди с повышенной чувствительностью или предрасположенностью к аллергиям, негативно воспринимают это растение. Врачи предупреждают, что неосторожное прикосновение к нему может вызвать сильную аллергическую сыпь.

Названо пять комнатных растений, которые опасны для здоровья (ФОТО) - фото 3

Молочай. Это растение часто называют "рождественской звездой" из-за формы и окраса листьев. При этом с ним стоит соблюдать правила безопасности и придерживаться дистанции, потому что при попадании сока молочая на кожу появляется сыпь, а если кошка или собака съедят его листик, то это грозит животному обильной рвотой и диареей.

Названо пять комнатных растений, которые опасны для здоровья (ФОТО) - фото 4

Английский плющ. Цветок популярен  благодаря своей неприхотливости и красоте. Но он способен вызывать аллергическую кожную реакцию с  зудом, сыпью или волдырями. Плющ идеально использовать в декоре дома снаружи или во дворе, но только там, где нет домашних животных, так ка даже от одного листика у животного могут начаться проблемы с дыханием, паралич или даже кома.

Названо пять комнатных растений, которые опасны для здоровья (ФОТО) - фото 5

Каладиум. Его еще называют слоновье ухо, и он считается одним из самых токсичных растений для домашних животных. Если кошка или собака съест его, то у животного начинается сильнейший отек, жжение и рвота.

Названо пять комнатных растений, которые опасны для здоровья (ФОТО) - фото 6

Ранее "Комментарии" писали о том, что ученые показали бессмертное растение (ФОТО). В нашем мире существует множество удивительных растений, о которых мы с вами даже не догадываемся. Про один из таких уникальных "экземпляров" мы и поговорим сегодня.

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