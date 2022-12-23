Проще простого: какую зелень можно вырастить зимой на подоконнике

Не стоит думать, что самостоятельно вырастить дома зелень и даже овощи под силу только опытным огородникам. При желании, это может сделать каждый.

Зелень на подоконнике/Фото из открытых источников

Предлагаем вашему вниманию несколько советов, которые помогут вырастить на подоконнике не только свежую, сочную зелень. Масштабы будут, естественно, не "производственными", но на витаминный салат точно хватит.

Какую зелень можно вырастить на подоконнике

Петрушка

Петрушку можно высадить как из семян, так и из корнеплодов. При посеве семян процесс выращивания петрушки является более длительным и первый урожай появится только через 1,5-2 месяца. При посадке корнеплодов свежая зелень петрушки появится намного раньше, примерно в течение 3-4 недель. Петрушку рекомендуется сажать в глубокие и вместительные емкости, так как у нее формируется мощная корневая система. Высота горшков должна быть не менее 15-20 см. Учтите, что петрушка очень любит свет.

Укроп

Для домашнего садоводства подойдут такие сорта укропа, как "Гренадер", "Узбекский-243" и "Грибовский" – они дают богатый урожай при минимальном уходе. Семена укропа перед посевом нужно замочить на сутки в воде, меняя ее каждые 5-6 часов. После высаживания укропа в грунт его нужно накрыть полиэтиленом и поместить на свет. Поливать укроп нужно через день, опрыскивать – ежедневно.



Базилик

Удобнее выращивать базилик из пророщенных в воде черенков. Их нужно высадить в землю и накрыть пленкой до появления первых листьев. Растение не любит сквозняков, но обожает влагу, поэтому важно опрыскивать его каждое утро. Если базилик начал пускать не листья, а бутоны, их нужно срезать, иначе растение будет формировать непригодные для пищи цветки.

Листовой салат

Неплохо всходят в домашних условиях сорта Лолло Бионда и Лолло Росса, Руккола и Маслянистый салат. Помните: салат болезненно реагирует на засуху и жару. Всходы салата обязательно нужно прореживать. Рекомендуется делать это дважды: через неделю после появления всходов на расстояние 1-2 см между сеянцами, а затем на расстояние 4-5 см.

Зеленый лук

Луковицу перед помещением в воду нужно ошпарить кипятком и аккуратно срезать верхушку. Перья нужно срезать до тех пор, пока луковица не сморщится. При выращивании луковицы нужно соблюдать правильную дозировку жидкости – в воде должны находиться только корешки, иначе растение будет гнить.

Чеснок

Зубки рекомендуется высадить в грунт и располагать друг от друга на расстоянии 4-5 сантиметров. Глубина посадки — около 4 сантиметров. Полив осуществляется по мере высыхания почвы — каждый день добавлять воду не следует. Кроме этого, чеснок отлично растет даже в стакане с водой.

Морковь

Бывалые огородники советуют срезать морковные верхушки и помещать их в стаканы с водой. Так зелень отлично прорастет и пригодится для салатов и закусок.

Сельдерей

Для посадки используется основа сельдерея, который выставляют в блюдце с теплой водой и оставляют на солнце.Когда начнут расти листья, сельдерей можно посадить.

Кинза

Семена засевайте без замачивания, не глубоко — до полутора сантиметров. Накройте емкость пленкой до первых всходов. На начальной стадии можно проредить ростки, оставить самые сильные и рослые. Не забывайте поливать кинзу — она не переносит сухого грунта.

Лемонграсс или лимонная трава

Отлично и быстро всходят семена лемонграсса в грунте. Для хорошего роста корней лимонной траве нужен горшок не менее 2 литров на 3-5 ростков. Посейте семена в стаканчики с влажной почвой, не заглубляйте. Оставьте прорастать в темном теплом месте. Когда высота стеблей достигнет 15-20 см, лемонграсс можно пересадить в горшок.

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