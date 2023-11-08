Микробиолог назвала продукты, которые она не ест: они могут вызвать отравление

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Slava Kot
Согласно статистике в Великобритании ежегодно более 2,4 млн человек страдают пищевыми отравлениями. Для кого это проходит без осложнений за несколько дней, другим не так везет. Британская ученая Приморс Фристоун, преподавающая клиническую микробиологию в университете Лестера, советует, каких вещей следует избежать в своем пищевом поведении, чтобы снизить риски отравления.
Продукты, которые могут вызвать отравление. Фото из открытых источников
Приморс Фристоун говорит, что преимущества работы микробиолога состоят в том, что такие ученые, как она знает, как избежать пищевых отравлений. Поэтому она дала несколько полезных советов к которым следует прислушаться, чтобы не получить пищевое отравление.
Приморс Фристоун объясняет, что во время обеда на пикнике мы выносим еду на улицу и тогда риск пищевого отравления растет. Пища привлекает летающих и ползающих насекомых: мух, ос или муравьев. Все они могут переносить микробы, включая кишечную палочку, сальмонеллу и листерию. Микробиолог отмечает, что ключом для избежания заболеваний являются чистые руки, поэтому на природе следует использовать спиртовые гели, однако и они не убивают всех микробов.
Ученая указывает, что следует соблюдать осторожность на шведских столах, фуршетах или других местах, где присутствует много пищи вблизи большого количества людей. Заражение микробами может происходить из-за прикосновения к еде, или если человек чихнул или кашлянул вблизи блюда. Доктор Приморс Фристоун советует не есть пищу, стоящую более двух часов на открытом воздухе.
Фристоун говорит, что есть продукты, которые она никогда не ест – это сырая морская еда. Микробиолог объясняет, что моллюски работают как фильтраторы и могут концентрировать вирусы и бактерии в своей ткани. Таким образом, можно подхватить пищевое отравление от сырых моллюсков, мидий, морских улиток и других. Ученые советуют хорошо проваривать морскую пищу перед употреблением, ведь тепло эффективно убивает микробы.
Доктор Приморс Фристоун советует избегать салатов и другой зелени в пакетиках. Ученые проводили исследования по безопасности салатов и обнаружили, что они могут содержать бактерии пищевого отравления, которые размножаются в соке из листьев салата. Микробиолог советует хранить салат в холодильнике, хорошо промыть после открытия упаковки и съесть как можно скорее после покупки.
Запоминайте эти советы и соблюдайте их, чтобы избежать пищевого отравления и получить дополнительную безопасность для вашего здоровья.
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