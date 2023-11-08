Микробиолог назвала продукты, которые она не ест: они могут вызвать отравление

Согласно статистике в Великобритании ежегодно более 2,4 млн человек страдают пищевыми отравлениями. Для кого это проходит без осложнений за несколько дней, другим не так везет. Британская ученая Приморс Фристоун, преподавающая клиническую микробиологию в университете Лестера, советует, каких вещей следует избежать в своем пищевом поведении, чтобы снизить риски отравления.



Продукты, которые могут вызвать отравление. Фото из открытых источников

Приморс Фристоун говорит, что преимущества работы микробиолога состоят в том, что такие ученые, как она знает, как избежать пищевых отравлений. Поэтому она дала несколько полезных советов к которым следует прислушаться, чтобы не получить пищевое отравление.

Питание на открытом воздухе

Приморс Фристоун объясняет, что во время обеда на пикнике мы выносим еду на улицу и тогда риск пищевого отравления растет. Пища привлекает летающих и ползающих насекомых: мух, ос или муравьев. Все они могут переносить микробы, включая кишечную палочку, сальмонеллу и листерию. Микробиолог отмечает, что ключом для избежания заболеваний являются чистые руки, поэтому на природе следует использовать спиртовые гели, однако и они не убивают всех микробов.

Фуршеты и шведские столы

Ученая указывает, что следует соблюдать осторожность на шведских столах, фуршетах или других местах, где присутствует много пищи вблизи большого количества людей. Заражение микробами может происходить из-за прикосновения к еде, или если человек чихнул или кашлянул вблизи блюда. Доктор Приморс Фристоун советует не есть пищу, стоящую более двух часов на открытом воздухе.

Устрицы и сырая морская еда

Фристоун говорит, что есть продукты, которые она никогда не ест – это сырая морская еда. Микробиолог объясняет, что моллюски работают как фильтраторы и могут концентрировать вирусы и бактерии в своей ткани. Таким образом, можно подхватить пищевое отравление от сырых моллюсков, мидий, морских улиток и других. Ученые советуют хорошо проваривать морскую пищу перед употреблением, ведь тепло эффективно убивает микробы.

Зелень в пакетах

Доктор Приморс Фристоун советует избегать салатов и другой зелени в пакетиках. Ученые проводили исследования по безопасности салатов и обнаружили, что они могут содержать бактерии пищевого отравления, которые размножаются в соке из листьев салата. Микробиолог советует хранить салат в холодильнике, хорошо промыть после открытия упаковки и съесть как можно скорее после покупки.

Запоминайте эти советы и соблюдайте их, чтобы избежать пищевого отравления и получить дополнительную безопасность для вашего здоровья.

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