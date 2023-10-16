Магия маркетинга: как магазины заставляют нас покупать больше, чем нам нужно

При походе в магазин на покупателя действуют многочисленные психологические факторы, которые умело используют маркетологи, и таким образом заставляют покупать дополнительные продукты. Эти методы действуют как для покупки пищи, одежды, так и для разнообразной техники и гаджетов. Узнайте, как магазины заставляют вас тратить больше денег.

Как магазины заставляют нас тратить больше денег. Фото из открытых источников

Иногда вы можете заметить, что зайдя в магазин, в нем изменилась планировка. Привычный вам хлеб или туалетная бумага лежат не в том месте, где вы привыкли. Это один из методов маркетологов заставить покупать больше.

Оказывается, что таким образом покупатель будет дольше искать необходимые для него продукты и задержится в магазине. А если мы задержались в супермаркете подольше, то и покупаем больше. Согласно исследованиям 50% товаров мы покупаем импульсивно. А среди населения почти 90% людей совершают импульсивные покупки. Таким образом, оставаясь в магазине на более длительный период времени, вы можете отреагировать на какую-то акцию, предложение дня или скидку и приобрести товары, которые не планировали покупать.

Чтобы не покупать больше продуктов, можно придерживаться нескольких полезных советов. К примеру, помнить магию маркетологов, что заставляет вас тратить больше денег, а также составлять четкий список нужных вещей, которые вы собираетесь купить. Таким образом вы избежите того, чтобы купить несколько лишних плиток шоколада или упаковку макарон.

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