logo

BTC/USD

82852.49

ETH/USD

1788.91

LTC/USD

82.55

USD/UAH

41.33

EUR/UAH

45.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Космические пасхальные яйца: как покрасить яйца на Пасху и удивить всех
commentss НОВОСТИ Все новости

Космические пасхальные яйца: как покрасить яйца на Пасху и удивить всех

Как покрасить яйца на Пасху, чтобы они превратились в космические пасхальные яйца.

сегодня, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Пасха – это время света, традиций и семейного тепла. Одним из главных символов этого праздника есть пасхальные яйца, которые в разных культурах окрашивают и украшают по-особому. Если вы хотите отойти от классических красных яиц и создать что-то поистине необычное, попробуйте технику "космических" пасхальных яиц. Они выглядят так, будто только что прилетели из далекой галактики, и в то же время их можно легко сделать дома.

Космические пасхальные яйца: как покрасить яйца на Пасху и удивить всех

Как покрасить яйца на Пасху в космические пасхальные яйца

Космические пасхальные яйца получили свое название из-за эффекта глубокого ночного неба, покрытого звездной пылью. Техника наслоения цвета позволяет создать этот эффект даже если вы никогда не занимались декором. Вам понадобится немного творческого вдохновения, несколько красителей, губка и кисточка.

Особый эффект достигается благодаря темному фону: черному, темно-синему или фиолетовому. На нем яркие штрихи белого, розового и бирюзового выглядят так, как будто вы наблюдаете настоящее звездное небо. Чтобы добиться этого эффекта для яиц на Пасху, совсем не обязательно покупать дорогие аэрозольные краски, ведь достаточно пищевых красителей, смешанных с каплей уксуса, губки и тонкой кисточки.

Космические пасхальные яйца: как покрасить яйца на Пасху и удивить всех - фото 2

Как сделать космические пасхальные яйца: пошаговая инструкция

Ингредиенты:

  • — яйца (желательно белые)
  • — пищевые красители (темно-синий, черный, фиолетовый, розовый, бирюзовый)
  • — белый гуашь или пищевой краситель белого цвета
  • — столовый уксус – 1 ст. ложка на каждую порцию красителя
  • — вода (комнатной температуры) – примерно 1 литр
  • — губка (обычная кухонная, разрезанная на кусочки)
  • — тонкая кисточка (для брызг)
  • — бумажные салфетки (для сушки яиц)
  • — перчатки (по желанию)

Процесс окрашивания космических яиц на Пасху

Подготовка яиц. Сварите яйца вкрутую, охладите и тщательно высушите. Важно, чтобы скорлупа была чистой и сухой. В противном случае краска ляжет неровно.

Космические пасхальные яйца: как покрасить яйца на Пасху и удивить всех - фото 3

Создание темного фона. Смешайте темно-синий или черный краситель с водой и уксусом (1 ч. ложка красителя, 100 мл воды, 1 ч. ложка уксуса). Окуньте яйца в этот раствор на 5–10 минут, пока скорлупа не приобретет глубокий оттенок. Достаньте яйца, высушите на салфетке.

Космические пасхальные яйца: как покрасить яйца на Пасху и удивить всех - фото 4

Добавление туманностей. Возьмите маленькие кусочки губки, смочите их в более ярких красителях (розовом, бирюзовом, фиолетовом) и аккуратно прижимайте к яйцам. Главное не перекрывать полностью темный фон, а создавать мягкие цветные пятна.

Космические пасхальные яйца: как покрасить яйца на Пасху и удивить всех - фото 5

Звездная пыль. Смочите кисть в белую краску или разбавленный белый пищевой краситель. Легко ударьте пальцем по щетине кисти, чтобы брызги с нее упали яйцо. Таким образом, можно создать звезды.

Космические пасхальные яйца: как покрасить яйца на Пасху и удивить всех - фото 6

Заключительный этап. Высушите яйца естественным способом, не вытирая, чтобы не повредить рисунок. Чтобы они красиво сверкали, натрите скорлупу каплей растительного масла.

Космические пасхальные яйца: как покрасить яйца на Пасху и удивить всех - фото 7

Чтобы ваши пасхальные яйца выглядели по-настоящему эффектно, следует придерживаться нескольких советов. Ключевой элемент должен быть темный фон, без него узор будет менее контрастным. Губкой лучше не тереть, а именно прижимать ее к яйцу короткими прикосновениями. Это позволит создать эффект космических туманностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как свеклой покрасить яйца на Пасху.

Также "Комментарии" писали, как сделать мраморные яйца на Пасху.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости