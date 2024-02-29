Как уменьшить затраты при купле-продаже квартиры

Если вы заключаете сделку с недвижимостью, то будьте готовы к тому, что на вас ожидает целый ворох дополнительных платежей, которые придется уплатить. И так, согласно законодательству Украины, при оформлении договора купли-продажи нужно будет заплатить налоги и пошлины. Сам договор оформляется у нотариуса, за услуги которого придется заплатить. Правда, вот тут можно будет немного сэкономить. Например, можно обратиться к государственному нотариусу, который берет меньше, чем частный. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что и ждать на оформление договора нужно будет дольше, ведь к государственным нотариусам выстраиваются большие очереди.

Как выгодно купить квартиру

Если с нотариусом вы разобрались и оформили договор купли-прожали, то нужно будет уплатить сбор в Пенсионный фонд, который составляет 1% от стоимости недвижимости. Избежать этого платежа нельзя никак, ведь только на основании документа об оплате нотариус внесет данные в Государственный реестр. При этом, как отмечают юристы, уменьшать по документам стоимость квартиры, чтобы уменьшить уплату налога, не вариант. По словам юристов, такой схемой пользуются мошенники. Они могут разорвать договор о купли-продажи и вернуть покупателю только сумму указанная в договоре, а не по факту заплаченную "черным налом".

Еще одна статья расходов – пошлина за услуги нотариуса, который заверил проведение сделки купли-продажи, и она также составляет 1%. При этом эксперты советуют покупателю и продавцу распределить между собой оплату услуг нотариуса и госпошлин. Например, договориться, что покупатель оплачивает необходимые пошлины, а продавец – услуги нотариуса.

К слову, теоретически, согласно законодательства, все же можно избежать уплаты сбора в Пенсионный фонд. Так, пошлину в 1% не платят те, кто покупают жилье впервые или же люди, которые стоят в очереди на получение квартиры от государства. Тем не менее, юристы отмечают, доказать, какую по счету квартиру покупатель приобретает сложно. Поэтому нотариус как правило не соглашается оформлять сделку о купли-продажи без документа из Пенсионного фонда об уплате 1% налога. Хотя, добавляют юристы, если у покупателя есть льготы, по то после уплаты всех налогов и сборов он может обратиться в суд, и там, возможно, будет принято решение о возвращении ему того, что было потрачено.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как выгодно купить квартиру.



