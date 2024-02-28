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Купить квартиру и не прогадать – основные ошибки при выборе жилья на вторичке

Часто вторичный рынок жилья выбирают, так как рассчитывают купить хорошую квартиру за меньшие деньги. Но юристы и риелторы предупреждают, есть очень много «подводных камней», которые могут и увеличить расходы или даже оставить клиента без денег

сегодня, 10:57
Автор:
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Ткачик Олеся
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Если вы решили купить квартиру на вторичном рынке жилья, то в первую очередь, советуют риелторы, нужно ознакомиться с ценами. Если вы ищете квартиру самостоятельно на профильных сайтах и вам понравилось какое-то предложение, то не стоит сразу же звонить продавцу. Во-первых, проанализируйте, сколько стоят подобные квартиры, чтобы понять завышенная ли цена или нет. Если вам предлагают купить квартиру по бросовой цене, вероятнее всего речь идет о мошенниках, которые таким образом "цепляют" потенциальную жертву, считают риелторы. Во-вторых, посмотрите, как написан сам текст объявления. Если в нем много ошибок, то нет, это не ваш вариант. В-третьих, проверьте фото квартиры на уникальность, ведь часто мошенники используют снимки жилья из интернета, чтобы обмануть доверчивых покупателей.

Купить квартиру и не прогадать – основные ошибки при выборе жилья на вторичке

Как выгодно купить квартиру

После того, как объявление проверено, цены промониторены, можно идти на осмотр квартиры. При этом эксперты очень советуют с собой взять специалиста, который сможет определить техническое состояние жилья. Да, оно может выглядеть неплохо, но потом окажется, что проводку нужно менять, трубы сгнили или есть еще какие-то проблемы, которые вам не только омрачат радость от покупки, а и вытянут дополнительно много денег на их решение.

Если этот нюанс вы также "закрыли", пора составлять договор. Очень внимательно следите за тем, что в нем прописано, особенно мелким шрифтом. Очень часто именно мелкими буквами пишут, что залог покупателю не возвращается.

И еще, говорят юристы, важно не поддаваться на уговоры и не занижать стоимость жилья в договоре, чтобы уплатить меньше налогов. Если что-то пойдет не так, вы сможете вернуть только ту сумму, которая там указана, а не ту, что вы заплатили по факту.

И еще, очень важный нюанс, требуйте, чтобы на заключении договора присутствовал лично владелец жилья, а не доверенное лицо. Часто мошенники подписывают таким образом договор, берут деньги, а потом появляется кто-то из родственников и заявляет, что владелец – недееспособен и не может заключать подобного рода сделки. Они идут в суд и выигрывают.

Одним словом, при покупке жилья на вторичке нужно быть максимально внимательным и при необходимости все же обратиться за консультацией к экспертам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, нужно ли покупать жилье во время войны.




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