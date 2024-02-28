Купить квартиру и не прогадать – основные ошибки при выборе жилья на вторичке

Если вы решили купить квартиру на вторичном рынке жилья, то в первую очередь, советуют риелторы, нужно ознакомиться с ценами. Если вы ищете квартиру самостоятельно на профильных сайтах и вам понравилось какое-то предложение, то не стоит сразу же звонить продавцу. Во-первых, проанализируйте, сколько стоят подобные квартиры, чтобы понять завышенная ли цена или нет. Если вам предлагают купить квартиру по бросовой цене, вероятнее всего речь идет о мошенниках, которые таким образом "цепляют" потенциальную жертву, считают риелторы. Во-вторых, посмотрите, как написан сам текст объявления. Если в нем много ошибок, то нет, это не ваш вариант. В-третьих, проверьте фото квартиры на уникальность, ведь часто мошенники используют снимки жилья из интернета, чтобы обмануть доверчивых покупателей.

Как выгодно купить квартиру

После того, как объявление проверено, цены промониторены, можно идти на осмотр квартиры. При этом эксперты очень советуют с собой взять специалиста, который сможет определить техническое состояние жилья. Да, оно может выглядеть неплохо, но потом окажется, что проводку нужно менять, трубы сгнили или есть еще какие-то проблемы, которые вам не только омрачат радость от покупки, а и вытянут дополнительно много денег на их решение.

Если этот нюанс вы также "закрыли", пора составлять договор. Очень внимательно следите за тем, что в нем прописано, особенно мелким шрифтом. Очень часто именно мелкими буквами пишут, что залог покупателю не возвращается.

И еще, говорят юристы, важно не поддаваться на уговоры и не занижать стоимость жилья в договоре, чтобы уплатить меньше налогов. Если что-то пойдет не так, вы сможете вернуть только ту сумму, которая там указана, а не ту, что вы заплатили по факту.

И еще, очень важный нюанс, требуйте, чтобы на заключении договора присутствовал лично владелец жилья, а не доверенное лицо. Часто мошенники подписывают таким образом договор, берут деньги, а потом появляется кто-то из родственников и заявляет, что владелец – недееспособен и не может заключать подобного рода сделки. Они идут в суд и выигрывают.

Одним словом, при покупке жилья на вторичке нужно быть максимально внимательным и при необходимости все же обратиться за консультацией к экспертам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, нужно ли покупать жилье во время войны.



