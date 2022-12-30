Как проверить свежесть яиц: полезные лайфхаки

Всем известно, что яйца — это поистине уникальный продукт, который усваивается организмом человека практически полностью и содержит большое количество полезных веществ. Это качественный и недорогой источник полноценного белка, необходимого каждому из нас.

Яйца/Фото из открытых источников

Учитывая цены на яйца, которые сегодня продолжают бить все мыслимые и немыслимые рекорды, очень важно приобретать именно качественные и свежие продукты.

Проверяем свежесть яиц — лайфхаки

- проверьте срок годности яиц - они пригодны в пищу 30 дней с даты производства.

- на яйцах не должно быть ни одного повреждения - сколы и трещины на яйцах недопустимы.

- поднесите яйцо к уху и немного потрясите его: ничего не слышно – яйцо свежее; через пару секунд появилось ощущение, что содержимое внутри болтается – яйцо не первой свежести; явно слышны бульканье, всплески и хлюпанье – яйцо совсем несвежее.

- наберите в емкость холодную воду и опустите в нее яйцо: если яйцо горизонтально лежит на дне – оно свежее; яйцо немного приподнялось или встало вертикально – не первой свежести, но его можно использовать для приготовления горячих блюд и в тесто; яйцо всплыло на поверхность воды – оно испорчено.

- аккуратно разбейте яйцо, чтобы не повредить желток, и вылейте его в плоскую тарелку: если желток плотный и выпуклый, а белок вязкий, упругий и хорошо держится вокруг желтка – яйцо свежее; если яйцо растеклось по тарелке, желток не выпирает, а белок жидкий – яйцо уже старое.

Стоит помнить, что официальная диетология не рекомендует превышать норму в 2-3 яйца с желтками в неделю, а вот ограничений на белки нет. Однако сейчас начинают появляться исследования, которые не выявляют негативных влияний и при ежедневном употреблении желтков. Все зависит от особенностей вашего организма.

Ранее "Комментарии" писали о том, что диетологи назвали оптимальный вечерний перекус: топ продуктов. Если верить специалистам, нет ничего плохого в том, что мы позволяем себе перекус после 6 вечера. Главное, чтобы между последним приемом пищи и отходом ко сну прошло хотя бы три часа.

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