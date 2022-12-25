Ученые обнаружили в пиве тысячи уникальных веществ: о чем речь

В мире насчитываются тысячи сортов пива, которое производится по уникальным технологиям. Любители холодного пенного напитка часто рассказывают о его древнем происхождении и полезных свойствах, однако стоит помнить, что употребление алкоголя наносит непоправимый вред вашему здоровью.

Пиво/Фото из открытых источников

Стоит отметить, что немецкие ученые провели масштабное исследование и сделали тщательный анализ практически 500 сортов пива, что позволило им обнаружить в хмельном напитке почти сто тысяч уникальных веществ.

Сообщается, что всего было исследовано 467 сортов пива, среди которых были самые популярные образцы из США, Латинской Америки, Европы, Африки и Восточной Азии.

Исследователи обнаружили примерно 7700 ионов с уникальными массами и формулами, включая липиды, пептиды, нуклеотиды, фенолы, органические кислоты, фосфаты и углеводы, из которых около 80% еще не описаны в химических базах данных.

Поскольку каждая формула в некоторых случаях может включать до 25 различных молекулярных структур, это равно более 100 тысячам уникальных веществ.

Это открытие станет основой для создания новых молекулярных маркеров, необходимых для инспекции пищевых продуктов. Об этом заявил профессор Мюнхенского технического университета, который курировал проведение данных масштабных исследований.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Швейцарии со дна озера украли элитный алкоголь: как такое возможно. По словам представителей компании, кражу совершили настоящие профессионалы, которые использовали дорогостоящее оборудование и имели спецподготовку.

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