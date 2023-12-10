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Как правильно выбрать вкусные мандарины в магазине

Во время зимних праздников мандарины превращаются в главный фрукт. Несколько полезных советов помогут выбрать вам самые сладкие мандарины.

сегодня, 16:05
Автор:
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Slava Kot
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В декабре мандарины становятся самыми популярными фруктами, необходимыми для новогодних праздников, в частности на Святого Николая, Рождество и Новый год. Они создают неповторимую атмосферу этих зимних праздников, и их использование стало практически обязательным на любом столе.

Как правильно выбрать вкусные мандарины в магазине

Как выбрать вкусные мандарины в магазине | Фото из открытых источников

Выбор сладких мандаринов – ключевой момент, который может повлиять на общее впечатление вкуса фруктов. Итак, как выбрать сладкие и сочные мандарины в магазине? Существует несколько полезных советов, благодаря которым вы больше никогда не купите кислые и невкусные мандарины.


Выбирайте мандарины с насыщенным оранжевым цветом – бледные или желтые фрукты могут быть менее вкусными. Кожа должна быть не слишком толстой, ведь может свидетельствовать о недозрелых мандаринах. Вместо этого тонкая кожура может осложнить очищение фруктов.

Еще одним важным показателем при выборе сладких мандаринов на новогодний стол станет их вес – тяжелые мандарины имеют больше сока, тогда как легкие могут оказаться сухими.

Идеально созревшие мандарины обладают приятным ароматом, а округлая форма свидетельствует об их сладости. Качественные мандарины – мягкие, но при этом упругие. Кроме того, любые повреждения на плодах могут свидетельствовать о некачественном продукте – темные пятна или поврежденные места являются показателями длительного хранения. Также лучше покупать мандарины не фасованными в коробки или пакеты. Они могут быть повреждены, испорчены и, возможно, даже мандарины с плесенью.

Ранее "Комментарии" сообщал о полезном совете, как выбрать сладкий апельсин без косточек. Следует обратить внимание на одну деталь.

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