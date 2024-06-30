Как быстро охладиться в жару: 5 простых и практичных методов

Как охладиться в жару. Фото из открытых источников

В Украину пришла очередная волна летней жары, а температура воздуха в некоторых регионах достигает более 30 градусов выше нуля. Портал "Комментарии" подготовил 5 простых и полезных советов, как спастись от жары.



Высокие температуры наносят вред всем, однако не в каждом украинском доме работает кондиционер, позволяющий комфортно чувствовать себя в жаркой комнате. Пользователь TikTok дала несколько полезных советов, как жители жарких регионов планеты спасаются от летней жары:

1. Если у вас есть вентилятор, можно поставить перед ним тарелку с кубиками льда или миску с холодной водой. Таким образом, самостоятельно созданный "кондиционер" поможет охладить воздух в комнате. 2. Чтобы быстро охладиться, можно смочить полотенце в холодной воде и положить его на шею. Еще лучший эффект, если мокрое влажное полотенце положить на несколько минут в морозилку. 3. Спастись от жары можно погрузив руки выше запястья в холодную воду. Также можно охладить тело, если подержать руки несколько минут под холодной проточной водой. 4. Также поможет спастись от жары охлаждающий компресс. Можно взять пакеты для льда или бутылку воды и положить в морозилку. Когда вода замерзнет, бутылку можно окунуть в полотенце и положить на ноги. 5. Чтобы в комнате было прохладно, стоит закрыть окно, позволяющее летней жаре попасть в дом. Также окно можно прикрыть шторой, которая не пропускала бы солнечные лучи нагревающие комнату.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о египетском способе, как спастись от летней жары ночью.

Также "Комментарии" писали о том, что более 500 человек погибли от жары во время паломничества.