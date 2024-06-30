Как быстро охладиться в жару: 5 простых и практичных методов

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Slava Kot
Как охладиться в жару. Фото из открытых источников
В Украину пришла очередная волна летней жары, а температура воздуха в некоторых регионах достигает более 30 градусов выше нуля. Портал "Комментарии" подготовил 5 простых и полезных советов, как спастись от жары.
Высокие температуры наносят вред всем, однако не в каждом украинском доме работает кондиционер, позволяющий комфортно чувствовать себя в жаркой комнате. Пользователь TikTok дала несколько полезных советов, как жители жарких регионов планеты спасаются от летней жары:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о египетском способе, как спастись от летней жары ночью.
Также "Комментарии" писали о том, что более 500 человек погибли от жары во время паломничества.
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