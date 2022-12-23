logo

BTC/USD

16818.61

ETH/USD

1216.94

LTC/USD

66.03

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Год Черного Кролика: что поставить на новогодний стол 2023 (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Год Черного Кролика: что поставить на новогодний стол 2023 (ВИДЕО)

Согласно восточному календарю, символом наступающего года станет Черный Водяной Кролик. Это животное очень ценит домашний уют, вкусные угощения, творческий подход к делам и внешнюю эстетику.

сегодня, 00:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова








Астрологи советуют встретить Новый 2023 год в семейном кругу — рядом с самыми родными и близкими людьми. В эту ночь все должно быть максимально уютно, спокойно и по-домашнему. Кролик не любит вычурность, суету и напыщенность.

Год Черного Кролика: что поставить на новогодний стол 2023 (ВИДЕО)

Новогодний стол/ Фото из открытых источников

Заранее продумайте свое новогоднее меню и позаботьтесь о том, чтобы стол был красиво сервирован. Хозяин 2023 года просто обожает эстетику и красоту во всем. Постарайтесь также украсить каждое праздничное блюдо — в этом вам поможет любая зелень, которой смело можно декорировать салаты, канапе, нарезки и даже десерты.

Как известно, рацион кролика полностью состоит из растительной пищи, однако не стоит превращать ваш праздничный стол в сплошную "зеленю лужайку". Рекомендуется приготовить разнообразные блюда и подать их оригинально. На столе обязательно должны быть салаты со свежими овощами, гарниры из картофеля или круп, мясные и рыбные блюда, овощные/фруктовые/сырные нарезки и десерт. Также можно приготовить легкие бутерброды и канапе, различные рулеты и необычные закуски. 

Помните: не обязательно заставлять весь стол разнообразными блюдами. Главное правило — это приготовить все угощения собственными руками и с любовью. Готовьте небольшими порциями и только то, что действительно понравится вашим родным. 

Новогодний стол 2023: обязательно готовим

 - угощения из птицы, свинины или баранины. Рекомендуется готовить блюдо из цельного куска мяса или из целой птицы. Порционно нарезать горячее необходимо непосредственно за праздничным столом и уже после этого раскладывать по тарелкам. 

 - блюда из рыбы или морепродуктов. Также желательно приготовить целую рыбу — запечь или пожарить ее. Также можно приготовить бутерброды или салаты с рыбными компонентами или самостоятельно сделать суши.

 - всевозможные рулеты: мясные, сырные, овощные и так далее. 

 - нарезки: овощные, мясные, сырные или фруктовые.

 - легкие салаты с мясными/рыбными ингредиентами.

 - используем много различной зелени. Добавляем ее в качестве украшения в каждое блюдо. Можно поставить пучок разнообразной свежей зелени прямо на стол, чтобы гости могли брать понравившуюся.

 - гарнир желательно приготовить из картофеля или овощей. Можно также использовать крупы - рис, пшено, ячмень.

 - десерт должен быть легким и воздушным. Отлично подойдут муссы, творожные запеканки или овощные торты. Все зависит от вашей фантазии.

 - безалкогольные напитки: компоты, морсы и свежие соки. Можно приготовить чай из травяного сбора.

 - из алкоголя можно поставить на стол сладкие наливки, ликеры, шампанское и вина. Рекомендуется делать слабоалкогольные коктейли.

Новогодний стол 2023: ни к коем случае не ставим на стол

 - блюда из крольчатины и зайчатины.

 - говядину.

 - блюда из любых бобовых.

 - крепкий алкоголь.

 - полуфабрикаты и заказанную из кафе/ресторана еду.

Ниже предлагаем вашему вниманию несколько вариантов праздничного меню:

Ранее "Комментарии" писали о том, как приготовить вкусный глинтвейн: простой рецепт (ВИДЕО). Этот согревающий алкогольный напиток на основе красного вина стал очень популярным во всем мире. Предлагаем и вам приготовить вкусный глинтвейн по одному из наших рецептов.

Читайте также: От чего обязательно необходимо избавиться перед Новым годом: список. Перед Новыми годом необходимо избавиться от всех старых и ненужных вещей, которыми вы длительное время не пользовались. Начинаем с чистого листа!







Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!