Год Черного Кролика: что поставить на новогодний стол 2023 (ВИДЕО)



















Астрологи советуют встретить Новый 2023 год в семейном кругу — рядом с самыми родными и близкими людьми. В эту ночь все должно быть максимально уютно, спокойно и по-домашнему. Кролик не любит вычурность, суету и напыщенность.

Новогодний стол/ Фото из открытых источников

Заранее продумайте свое новогоднее меню и позаботьтесь о том, чтобы стол был красиво сервирован. Хозяин 2023 года просто обожает эстетику и красоту во всем. Постарайтесь также украсить каждое праздничное блюдо — в этом вам поможет любая зелень, которой смело можно декорировать салаты, канапе, нарезки и даже десерты.

Как известно, рацион кролика полностью состоит из растительной пищи, однако не стоит превращать ваш праздничный стол в сплошную "зеленю лужайку". Рекомендуется приготовить разнообразные блюда и подать их оригинально. На столе обязательно должны быть салаты со свежими овощами, гарниры из картофеля или круп, мясные и рыбные блюда, овощные/фруктовые/сырные нарезки и десерт. Также можно приготовить легкие бутерброды и канапе, различные рулеты и необычные закуски.

Помните: не обязательно заставлять весь стол разнообразными блюдами. Главное правило — это приготовить все угощения собственными руками и с любовью. Готовьте небольшими порциями и только то, что действительно понравится вашим родным.

Новогодний стол 2023: обязательно готовим

- угощения из птицы, свинины или баранины. Рекомендуется готовить блюдо из цельного куска мяса или из целой птицы. Порционно нарезать горячее необходимо непосредственно за праздничным столом и уже после этого раскладывать по тарелкам.

- блюда из рыбы или морепродуктов. Также желательно приготовить целую рыбу — запечь или пожарить ее. Также можно приготовить бутерброды или салаты с рыбными компонентами или самостоятельно сделать суши.

- всевозможные рулеты: мясные, сырные, овощные и так далее.

- нарезки: овощные, мясные, сырные или фруктовые.

- легкие салаты с мясными/рыбными ингредиентами.

- используем много различной зелени. Добавляем ее в качестве украшения в каждое блюдо. Можно поставить пучок разнообразной свежей зелени прямо на стол, чтобы гости могли брать понравившуюся.

- гарнир желательно приготовить из картофеля или овощей. Можно также использовать крупы - рис, пшено, ячмень.

- десерт должен быть легким и воздушным. Отлично подойдут муссы, творожные запеканки или овощные торты. Все зависит от вашей фантазии.

- безалкогольные напитки: компоты, морсы и свежие соки. Можно приготовить чай из травяного сбора.

- из алкоголя можно поставить на стол сладкие наливки, ликеры, шампанское и вина. Рекомендуется делать слабоалкогольные коктейли.

Новогодний стол 2023: ни к коем случае не ставим на стол

- блюда из крольчатины и зайчатины.

- говядину.

- блюда из любых бобовых.

- крепкий алкоголь.

- полуфабрикаты и заказанную из кафе/ресторана еду.

Ниже предлагаем вашему вниманию несколько вариантов праздничного меню:

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