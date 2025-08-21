Эти продукты запрещено хранить в дверце холодильника: испортятся очень быстро

Не все продукты можно хранить в дверце холодильника, ведь там температура колеблется больше всего и вы рискуете, что ваши продукты быстро испортятся.

Холодильник. Фото: из открытых источников

В первую очередь, речь, конечно же, о молоке. Дверцы часто открывают, поэтому воздух там быстро нагревается. Молоко при температуре выше 4 °C начинает быстрее портиться из-за активности бактерий. Сметана и йогурт тоже быстрее портятся при колебаниях температуры. Самое подходящее место – средние или нижние полки холодильника.

Также нежелательно хранить в дверке холодильника яйца. Хотя некоторые холодильники имеют специальную полку для яиц на дверце, но расположена она не в том месте, где нужно поддерживать надлежащую температуру для хранения яиц. Когда дверца часто открывается, на скорлупе может появляться конденсат. Влага создает благоприятную среду для бактерий, которые могут проникнуть через поры скорлупы

Яйца лучше всего хранить на внутренней полке, где температура более стабильна. Их также следует хранить в оригинальной упаковке.

Откажитесь от хранения в дверке холодильника мяса и птицы. Мясо очень чувствительно к колебаниям температуры, и это может способствовать быстрому росту бактерий. Если мясо находится в неплотной упаковке, соки могут капать на другие продукты, что повышает риск бактериального заражения.

Лучшее место для сырого мяса и птицы — нижняя полка холодильника. Температура должна быть около 0-4 °C.

Не нужно класть в дверку холодильника фрукты и овощи. Когда вы открываете холодильник, температура на дверце меняется быстрее, чем внутри основного отсека. Из-за этого овощи и фрукты быстрее портятся. Особенно те, которые требуют стабильно низкой температуры, как ягоды, зелень, яблоки, морковь.

Некоторые продукты могут потерять воду или текстуру. Например, салат или огурцы могут быстро завянуть.

Для овощей и фруктов часто предусмотрены контейнеры (ящики) в нижней части холодильника. Там поддерживается оптимальная температура и влажность.

Бананы, помидоры и картофель вообще лучше держать при комнатной температуре, а не в холодильнике.

Также быстро испортится в дверце холодильника сыр. Он чувствителен к температуре — особенно твердые и полутвердые сорта. Частые колебания температуры могут привести к более быстрой порче или изменению текстуры.

Оптимальное место — середина или нижняя полка холодильника, где температура более стабильна, обычно от +2°C до +6°C.

Читайте также на портале "Комментарии" — могут ли в жару испортиться продукты в холодильнике.



