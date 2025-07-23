Лето и жаркая погода приносят не только солнце и отпуска, но и риски хранения продуктов. Многие считают, что продукты в холодильнике всегда в безопасности, но это не совсем так: жара действительно может повлиять на их качество и безопасность.

Могут ли в жару испортиться продукты в холодильнике

Почему это происходит?

В период сильной жары холодильник вынужден работать с двойной нагрузкой. Если температура в помещении превышает 30 ° C, компрессор холодильника работает практически без остановки, чтобы поддерживать нужные 4 ... 6 °C внутри камеры. Это приводит к перегреву мотора, а иногда даже к отключению защитной автоматики. В результате температура внутри может повыситься, а это создает уже благоприятные условия для размножения бактерий.

Что еще может влиять:

Частое открывание дверцы. Когда дома жарко, люди чаще открывают холодильник в поисках прохлады или напитков. Поэтому теплый воздух попадает внутрь, повышая температуру.

Неверное расположение. Холодильник, установленный у плиты или под прямыми солнечными лучами, работает менее эффективно.

Перегрузка. Если в холодильнике много продуктов, холод распределяется неравномерно, и часть пищи может испортиться быстрее.

Как понять, что продукты могут быть испорчены?

Влага на упаковке или пятна внутри.

Смена цвета или запаха продуктов.

Тает или мягкое мороженое в морозильной камере.

Что делать, чтобы избежать проблем:

Следите, чтобы в помещении, где находится холодильник, температура не была слишком высокой.

Не ставьте теплые блюда сразу в холодильник – дайте им остыть.

Помещайте продукты так, чтобы не перекрывать циркуляцию воздуха.

Меньше открывайте дверцу, особенно в самые жаркие часы.

Проверьте уплотнители дверцы – если они пропускают теплый воздух, температура внутри будет быстро повышаться.

Вывод:

В жару продукты в холодильнике действительно могут испортиться, если техника работает с перегрузкой или используется неправильно. Поэтому важно следить за исправностью прибора, условиями вокруг и внимательно проверять состояние продуктов — особенно скоропортящихся. Это поможет избежать пищевых отравлений и излишних расходов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ни в коем случае нельзя делать в жару.