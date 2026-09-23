Еда, которую можно вырастить снова: почему подсонух называют продуктом для выживания

Семечки подсолнуха для многих остаются обычным перекусом, однако у них есть свойство, которое делает их интересными для долгосрочных запасов еды. Если использовать подходящие для проращивания семена и вырастить подсолнечник, часть урожая можно сохранить для следующего посева.

Подсолнечник может стать источником семян для еды и нового урожая. Фото: ulleo / Pixabay

Почему подсолнечник подходит для запасов

Семена содержат около 17% белка, а также витамин Е, витамины группы B, магний, железо, кальций, калий, клетчатку и полезные жиры. При этом само растение считается неприхотливым и способно переносить недостаток влаги. Большинство сортов созревает примерно за 70-90 дней.

Но для такого запаса важен правильный выбор семян. Обычная пачка жареных или обработанных семечек из магазина не подойдет для выращивания. Нужны семена, которые способны прорастать и давать растения с новым урожаем.

Можно получить не только семечки

После созревания корзинки подсолнечника дают большое количество семян. В зависимости от сорта их может быть до нескольких тысяч в одной корзинке. Часть урожая можно использовать в пищу, а часть оставить для дальнейшего выращивания.

Кроме того, существуют масличные сорта подсолнечника. Из их семян можно получать растительное масло. Таким образом, одно растение способно дать сразу несколько вариантов использования урожая.

Что учитывать при выращивании

Подсолнечнику требуется солнечное место и достаточно пространства для корней. После посева почву поддерживают влажной до появления всходов. Созревающие корзинки придется защищать от птиц и грызунов, которые тоже не прочь полакомиться семенами.

Именно возможность получить питательные семена, сохранить часть урожая для нового посева и при подходящем сорте производить масло делает подсолнечник интересным растением для долгосрочных запасов еды.

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