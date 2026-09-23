Їжа, яку можна виростити знову: чому насіння називають продуктом для виживання

Насіння соняшнику для багатьох залишається звичайним перекусом, однак у нього є властивість, яка робить його цікавим для довгострокових запасів їжі. Якщо використовувати придатне для пророщування насіння та виростити соняшник, частину врожаю можна зберегти для наступного посіву.

Соняшник може стати джерелом насіння для їжі та нового врожаю. Фото: ulleo / Pixabay

Чому соняшник підходить для запасів

Насіння містить близько 17% білка, а також вітамін Е, вітаміни групи B, магній, залізо, кальцій, калій, клітковину та корисні жири. При цьому сама рослина вважається невибагливою і здатною переносити нестачу вологи. Більшість сортів дозрівають приблизно за 70-90 днів.

Але для такого запасу важливим є правильний вибір насіння. Звичайна пачка смаженого або обробленого насіння з магазину не підійде для вирощування. Потрібне насіння, яке здатне проростати і давати рослини з новим урожаєм.

Можна отримати не лише насіння

Після дозрівання кошики соняшнику дають велику кількість насіння. Залежно від сорту його може бути до кількох тисяч в одному кошику. Частину врожаю можна використовувати для харчування, а частину — залишити для подальшого вирощування.

Крім того, існують олійні сорти соняшнику. З їхнього насіння можна отримувати рослинну олію. Таким чином, одна рослина здатна дати одразу кілька варіантів використання врожаю.

Що враховувати при вирощуванні

Соняшнику потрібне сонячне місце і достатньо простору для коріння. Після посіву ґрунт підтримують вологим до появи сходів. Кошики, що дозрівають, доведеться захищати від птахів і гризунів, які теж не проти поласувати насінням.

Саме можливість отримати поживне насіння, зберегти частину врожаю для нового посіву і за умови вибору відповідного сорту виробляти олію робить соняшник цікавою рослиною для довгострокових запасів їжі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, який алкоголь може стати в пригоді в екстреній ситуації