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Їжа, яку можна виростити знову: чому насіння називають продуктом для виживання

Соняшник дає поживне насіння, з якого можна отримати новий урожай і навіть олію

23 вересня 2026, 18:01
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Сергій Кречмаровський

Насіння соняшнику для багатьох залишається звичайним перекусом, однак у нього є властивість, яка робить його цікавим для довгострокових запасів їжі. Якщо використовувати придатне для пророщування насіння та виростити соняшник, частину врожаю можна зберегти для наступного посіву.

Їжа, яку можна виростити знову: чому насіння називають продуктом для виживання

Соняшник може стати джерелом насіння для їжі та нового врожаю. Фото: ulleo / Pixabay

Чому соняшник підходить для запасів

Насіння містить близько 17% білка, а також вітамін Е, вітаміни групи B, магній, залізо, кальцій, калій, клітковину та корисні жири. При цьому сама рослина вважається невибагливою і здатною переносити нестачу вологи. Більшість сортів дозрівають приблизно за 70-90 днів.

Але для такого запасу важливим є правильний вибір насіння. Звичайна пачка смаженого або обробленого насіння з магазину не підійде для вирощування. Потрібне насіння, яке здатне проростати і давати рослини з новим урожаєм.

Можна отримати не лише насіння

Після дозрівання кошики соняшнику дають велику кількість насіння. Залежно від сорту його може бути до кількох тисяч в одному кошику. Частину врожаю можна використовувати для харчування, а частину — залишити для подальшого вирощування.

Крім того, існують олійні сорти соняшнику. З їхнього насіння можна отримувати рослинну олію. Таким чином, одна рослина здатна дати одразу кілька варіантів використання врожаю.

Що враховувати при вирощуванні

Соняшнику потрібне сонячне місце і достатньо простору для коріння. Після посіву ґрунт підтримують вологим до появи сходів. Кошики, що дозрівають, доведеться захищати від птахів і гризунів, які теж не проти поласувати насінням.

Саме можливість отримати поживне насіння, зберегти частину врожаю для нового посіву і за умови вибору відповідного сорту виробляти олію робить соняшник цікавою рослиною для довгострокових запасів їжі.

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Джерело: https://trueprepper.com/sunflower-seeds-survival-food/
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