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Что пьют марокканцы в жаркую погоду: это средство помогает охладить тело

Жители жарких северных регионов Африки нашли способ, помогающий охладить организм человека в жаркую погоду.

сегодня, 17:40
Автор:
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Slava Kot
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В Марокко в течение нескольких месяцев температура может держаться на уровне 30 градусов и выше. Жители этой африканской страны нашли свой способ адаптироваться к жаре. Вопреки привычным взглядам, лучше всего марокканцев охлаждает горячий напиток.

Что пьют марокканцы в жаркую погоду: это средство помогает охладить тело

Марокканец заваривает традиционный туарег чай. Фото из открытых источников

Трудно согласиться, что лучший способ охладиться – это выпить горячий напиток. Однако в странах с экстремальными температурами люди пьют горячий кофе или чай. Одним из таких средств является марокканский горячий чай – туарег. Этот традиционный напиток также популярен в Тунисе, Египте и Иране.


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Основными ингредиентами туарега являются зеленый чай, листья мяты и сахар. Все ингредиенты заваривают и настаивают около 10 минут. Горячий напиток помогает организму эффективно охлаждаться.

Хотя большинство людей в жаркую погоду пытаются охладиться благодаря прохладным напиткам со льдом, но они не приносят долгосрочного эффекта, а лишь временное облегчение. Секрет эффекта горячих напитков связан с тем, как наше тело регулирует температуру.

Если вы пьете очень холодный напиток, ваше тело получит сигнал разогреться. С другой стороны, если вы пьете горячий чай, организм отреагирует и заработает, чтобы охладиться. Кровеносные сосуды расширятся, а организм получит четкий сигнал о необходимости охладиться и позволит вам попотеть сильнее, то есть активирует одно из лучших средств терморегуляции человеческого тела. Следует отметить, что марокканский метод более эффективно работает в сухих условиях, чем при повышенной влажности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о египетском способе, как спастись от жары.

Также "Комментарии" писали, что ученые объявили июль самым жарким месяцем в мире. Исследователи называют разные причины изменения климата, но сходятся во мнении, что человек стал движущим фактором этого процесса.



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