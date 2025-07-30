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Недилько Ксения
В жаркие дни добавить несколько кубиков льда в напиток – это обычная вещь для многих. Но немногие задумываются, что лед, сделанный дома в обычной морозильной камере, может нести скрытую опасность для здоровья. Вот почему следует быть осторожными.
Чем может быть опасен лед из морозильника
1. Бактерии и плесень
В морозильнике часто накапливаются бактерии, грибки и даже плесень. Даже при низких температурах некоторые могут выживать. Если форма льда или контейнер, в котором он хранится, не моются регулярно, на стенках появляется налет, а влажная среда внутри способствует росту микроорганизмов. Этот "загрязненный" лед попадает в напиток и вместе с ним – в ваш организм.
2. Опасность от повторной заморозки
Многие, разбив лед или слив воду из талого льда, снова его замораживают. Это может стать причиной скопления бактерий и ухудшения льда. Кристаллы повторно замороженного льда имеют шершавую поверхность, на которой легче задерживаются вредные вещества.
3. Вредные примеси из воды
Если для приготовления льда используется вода из крана, в нем могут оставаться примеси: хлор, ржавчина из труб или другие загрязнители. При замораживании они не исчезают, а концентрируются только в ледовых кубиках.
4. Химические вещества из пластиковых форм
Дешевые пластиковые формы для льда могут выделять вредные вещества, особенно при длительном использовании. Эти вещества способны накапливаться во льду и попадать в напитки.
5. Опасность травм
Кажется пустяком, но большие или неправильно разбитые куски льда могут стать причиной травм зубов или даже удушения, если проглотить их случайно.
Как избежать рисков:
Регулярно мойте и обрабатывайте кипятком формы для льда.
Используйте фильтрованную или бутылированную воду.
Не храните лед слишком долго – свежий лед более безопасен.
Периодически размораживайте и мойте самую морозильную камеру.
Лед из морозильника может казаться пустяком, но даже мелочи могут влиять на наше здоровье. Пусть ваши напитки будут не только холодными, но и безопасными!
Напомним, портал "Комментарии" писал , чего нельзя делать в жару.