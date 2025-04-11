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Бросить яйца в кипяток и получить синие пасхальные яйца без химии: нужен только один ингредиент

Как капустой выкрасить яйца на Пасху.

сегодня, 16:12
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Автор:
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Slava Kot

С приближением Пасхи многие задумываются, как покрасить яйца в необычные цвета, а также уменьшить использование искусственных красителей и заменить их естественными. К примеру, благодаря синей капусте яйца на Пасху можно покрасить в голубой цвет без химии.

Бросить яйца в кипяток и получить синие пасхальные яйца без химии: нужен только один ингредиент

Как покрасить яйца капустой. Фото: kristy_voitovich

Украинская блоггерша Kristy Voitovich поделилась в Instagram проверенным способом окрашивания яиц в голубой цвет с помощью обычной краснокочанной капусты.

"Мой любимый, пожалуй, способ окрашивания яиц природными красителями – синяя капуста. Кстати, не знаю чего ее называют синей, если она фиолетовая? А вот отвар из нее таки синий", — пишет блоггер.

Как покрасить яйца на Пасху в синий цвет 

Чтобы покрасить яйца в синий цвет, сначала нужно нарезать листья одной небольшой головки краснокочанной капусты. Затем листья заливают водой, добавляют немного соли и варят 15–20 минут. После этого в еще горячий отвар добавляют 1–2 столовых ложки уксуса. Благодаря уксусу синий цвет закрепляется на скорлупе яиц и превращает их в пасхальные яйца.

Затем в приготовленный отвар погружают предварительно сваренные белые яйца. По словам автора рецепта, для насыщенного голубого оттенка яйца следует оставить в настое как минимум на 3 часа. Чем дольше будет продолжаться настаивание, тем глубже станет цвет. Например, чтобы достичь эффекта, как на фото блоггерше, понадобилось около 5-6 часов.

Бросить яйца в кипяток и получить синие пасхальные яйца без химии: нужен только один ингредиент - фото 2

Пасхальные яйца окрашены капустой на Пасху. Фото: kristy_voitovich

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как покрасить яйца на Пасху, чтобы они превратились в космические пасхальные яйца.

Также "Комментарии" писали, как свеклой покрасить яйца на Пасху. Благодаря этому способу пасхальные яйца получат розовый цвет.



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Источник: https://www.instagram.com/p/C506T39tP1C/
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