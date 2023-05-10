Украина улучшила свои шансы на победу на Евровидении-2023

За несколько дней до финального выступления Евровидения-2023 букмекеры улучшили показатели украинской группы Tvorchi на победу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на таблицу коэффициентов песенного конкурса.

Группа Tvorchi на Евровидении 2023. Фото из открытых источников

За день до первого полуфинала букмекеры ставили Украину на четвертое место в общем рейтинге и оценивали шансы победить на уровне 6%. Однако после выступлений по состоянию на 10 мая группа Tvorchi поднялась на третье место и имеет показатель 8%. Украинские исполнители обогнали потерявшую 2% представительницу Франции La Zarra и теперь расположенную на четвертой позиции с шансом на победу в 5%.

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В первом полуфинале приняли участие оба лидера рейтинга букмекеров. Шведская певица Loreen, которую оценивают как будущую победительницу Евровидения-2023, повысила свои шансы. До полуфинала Loreen имела шансы на победу в 39%, а после феерического выступления с песней Tattoo – 47%.

Финский рэпер Käärijä несколько потерял свои позиции и теперь его победу на песенном конкурсе оценивают в 21% по сравнению с предыдущими 24%. Выигрыш Евровидение представителями Испании, Израиля и Норвегии оценивается в 3%. Остальные 1% или ниже.

Напомним, что нынешний конкурс Евровидение должен был состояться в Украине, ведь в 2022 году группа Kalush Orchestra одержала победу в Италии. Однако из-за российского вторжения и непрерывной войны организаторы перенесли Евровидение-2023 в Великобританию. Именно представитель этой страны занял второе место в прошлом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в английском городе Ливерпуль, который принимает Евровидение-2023, открыли первый Монумент мира для Украины.

Также "Комментарии" писали о масштабной кампании в знак солидарности с Украиной, которую сделали организаторы песенного конкурса.