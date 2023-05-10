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Украина улучшила свои шансы на победу на Евровидении-2023

Исполнители от Украины группа Tvorchi поднялись на третье место в рейтинге букмекеров по поводу шансов на победу в песенном конкурсе.

сегодня, 19:00
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Автор:

Slava Kot

За несколько дней до финального выступления Евровидения-2023 букмекеры улучшили показатели украинской группы Tvorchi на победу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на таблицу коэффициентов песенного конкурса.

Украина улучшила свои шансы на победу на Евровидении-2023

Группа Tvorchi на Евровидении 2023. Фото из открытых источников

За день до первого полуфинала букмекеры ставили Украину на четвертое место в общем рейтинге и оценивали шансы победить на уровне 6%. Однако после выступлений по состоянию на 10 мая группа Tvorchi поднялась на третье место и имеет показатель 8%. Украинские исполнители обогнали потерявшую 2% представительницу Франции La Zarra и теперь расположенную на четвертой позиции с шансом на победу в 5%.


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В первом полуфинале приняли участие оба лидера рейтинга букмекеров. Шведская певица Loreen, которую оценивают как будущую победительницу Евровидения-2023, повысила свои шансы. До полуфинала Loreen имела шансы на победу в 39%, а после феерического выступления с песней Tattoo – 47%.

Финский рэпер Käärijä несколько потерял свои позиции и теперь его победу на песенном конкурсе оценивают в 21% по сравнению с предыдущими 24%. Выигрыш Евровидение представителями Испании, Израиля и Норвегии оценивается в 3%. Остальные 1% или ниже.

Напомним, что нынешний конкурс Евровидение должен был состояться в Украине, ведь в 2022 году группа Kalush Orchestra одержала победу в Италии. Однако из-за российского вторжения и непрерывной войны организаторы перенесли Евровидение-2023 в Великобританию. Именно представитель этой страны занял второе место в прошлом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в английском городе Ливерпуль, который принимает Евровидение-2023, открыли первый Монумент мира для Украины.

Также "Комментарии" писали о масштабной кампании в знак солидарности с Украиной, которую сделали организаторы песенного конкурса.



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Источник: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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