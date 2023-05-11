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Участники второго полуфинала Евровидения-2023: порядок выступлений

16 участников из разных стран сразятся во втором полуфинале песенного конкурса Евровидения-2023 за место в его финальной части.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение" состоится 11 мая. В нем примут участие представители 16 стран, которые будут соревноваться за попадание в финальную часть Евровидения-2023.

Участники второго полуфинала Евровидения-2023: порядок выступлений

Участники второго полуфинала Евровидения-2023

Второй полуфинал Евровидения начнется в 22:00 по киевскому времени. Перед открытием комментатор Тимур Мирошниченко объявит итоги предыдущего полуфинала и назовет всех попавших в финальную часть конкурсантов.


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Далее три ведущих Ханна Веддингем, Алеши Диксон и украинка Юлия Санина откроют сцену второго полуфинала. Именно с этого момента начнутся выступления певцов. Первым на сцене появится конкурсант Дании Reiley с композицией Breaking My Heart. Всего во втором полуфинале примут участие 16 представителей. Просмотреть их порядок выступ можно ниже:

  • Дания: Reiley – Breaking My Heart;
  • Армения: Brunette – Future Lover;
  • Румыния: Theodor Andrei – DGT (Off and On);
  • Эстония: Alika – Bridges;
  • Бельгия: Gustaph – Because Of You;
  • Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
  • Исландия: Diljá – Power;
  • Греция: Victor Vernicos – What They Say;
  • Польша: Blanka – Solo;
  • Словения: Joker Out – Carpe Diem;
  • Грузия: Iru – Echo;
  • Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal;
  • Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
  • Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje;
  • Литва: Monika Linkyte – Stay;
  • Австралия: Voyager – Promise.

Напомним, что украинская группа Tvorchi не участвует в полуфинальных частях соревнований, ведь в прошлом году Украина победила на Евровидении-2022 и таким образом забронировала место в финале песенного конкурса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2023.

Также "Комментарии" писали, что согласно прогнозам букмекеров, Украина улучшила свои шансы на победу на Евровидении-2023.



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Источник: https://eurovisionworld.com/esc/tonight-eurovision-2023-semi-final-2
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