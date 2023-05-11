Участники второго полуфинала Евровидения-2023: порядок выступлений

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Slava Kot
Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение" состоится 11 мая. В нем примут участие представители 16 стран, которые будут соревноваться за попадание в финальную часть Евровидения-2023.
Участники второго полуфинала Евровидения-2023
Второй полуфинал Евровидения начнется в 22:00 по киевскому времени. Перед открытием комментатор Тимур Мирошниченко объявит итоги предыдущего полуфинала и назовет всех попавших в финальную часть конкурсантов.
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Далее три ведущих Ханна Веддингем, Алеши Диксон и украинка Юлия Санина откроют сцену второго полуфинала. Именно с этого момента начнутся выступления певцов. Первым на сцене появится конкурсант Дании Reiley с композицией Breaking My Heart. Всего во втором полуфинале примут участие 16 представителей. Просмотреть их порядок выступ можно ниже:
Напомним, что украинская группа Tvorchi не участвует в полуфинальных частях соревнований, ведь в прошлом году Украина победила на Евровидении-2022 и таким образом забронировала место в финале песенного конкурса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2023.
Также "Комментарии" писали, что согласно прогнозам букмекеров, Украина улучшила свои шансы на победу на Евровидении-2023.
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