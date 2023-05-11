Участники второго полуфинала Евровидения-2023: порядок выступлений

Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение" состоится 11 мая. В нем примут участие представители 16 стран, которые будут соревноваться за попадание в финальную часть Евровидения-2023.

Участники второго полуфинала Евровидения-2023

Второй полуфинал Евровидения начнется в 22:00 по киевскому времени. Перед открытием комментатор Тимур Мирошниченко объявит итоги предыдущего полуфинала и назовет всех попавших в финальную часть конкурсантов.

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Далее три ведущих Ханна Веддингем, Алеши Диксон и украинка Юлия Санина откроют сцену второго полуфинала. Именно с этого момента начнутся выступления певцов. Первым на сцене появится конкурсант Дании Reiley с композицией Breaking My Heart. Всего во втором полуфинале примут участие 16 представителей. Просмотреть их порядок выступ можно ниже:

Дания: Reiley – Breaking My Heart;

Армения: Brunette – Future Lover;

Румыния: Theodor Andrei – DGT (Off and On);

Эстония: Alika – Bridges;

Бельгия: Gustaph – Because Of You;

Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;

Исландия: Diljá – Power;

Греция: Victor Vernicos – What They Say;

Польша: Blanka – Solo;

Словения: Joker Out – Carpe Diem;

Грузия: Iru – Echo;

Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal;

Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;

Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje;

Литва: Monika Linkyte – Stay;

Австралия: Voyager – Promise.

Напомним, что украинская группа Tvorchi не участвует в полуфинальных частях соревнований, ведь в прошлом году Украина победила на Евровидении-2022 и таким образом забронировала место в финале песенного конкурса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2023.

Также "Комментарии" писали, что согласно прогнозам букмекеров, Украина улучшила свои шансы на победу на Евровидении-2023.