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У Украины изменились шансы на победу на Евровидении 2024 после победы Jerry Heil и Alyona Alyona

Участницы от Украины Jerry Heil и Alyona Alyona стали главными претендентами на победу на песенном конкурсе "Евровидение 2024".

сегодня, 12:35
Автор:
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Slava Kot
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После объявления результатов Нацотбора стало известно, что Украину на Евровидении 2024 года представят Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria". Такая новость заставила букмекеров пересмотреть шансы Украины на победу на Евровидении 2024 года.

У Украины изменились шансы на победу на Евровидении 2024 после победы Jerry Heil и Alyona Alyona

Jerry Heil и Alyona Alyona на Нацотборе Евровидения 2024. Фото из открытых источников

В обновленном рейтинге букмекеров Украина вернула себе первое место и является главным кандидатом на победу на Евровидении 2024 года. Букмекеры оценили шансы на победу на песенном конкурсе Евровидение 2024 участников от Украины Jerry Heil и Alyona Alyona на 17%.

Вторым в списке букмекеров оказался участник от Великобритании Олли Александр с 9% шансов на победу. Тройку лидеров замыкает Италия, однако конкурсант этой страны еще не определился.

У Украины изменились шансы на победу на Евровидении 2024 после победы Jerry Heil и Alyona Alyona - фото 2

Шансы Украины на победу на Евровидении 2024

Напомним, что во время Нацотбора жюри оценили выступление Jerry Heil и Alyona Alyona на 10 баллов из 11, а первое место отдали группе Ziferblat. Несмотря на это благодаря зрительскому голосованию Jerry Heil и Alyona Alyona набрали наибольшее количество голосов, что позволило дуэту украинских певиц поехать на Евровидение 2024 от Украины. Отметим, что букмекеры перед отбором предусмотрели, что Jerry Heil и Alyona Alyona станут участниками от Украины с шансами более чем на 60%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале на украинском Нацотборе Евровидение 2024. Украинская певица SKYLERR сняла свою кандидатуру из-за сбоев в приложении "Дия", через которое проводилось зрительское голосование. Певица отметила, что таким образом может пройти некорректное голосование за кандидатов от Украины на песенном конкурсе Евровидение.



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Источник: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
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