У Украины изменились шансы на победу на Евровидении 2024 после победы Jerry Heil и Alyona Alyona

После объявления результатов Нацотбора стало известно, что Украину на Евровидении 2024 года представят Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria". Такая новость заставила букмекеров пересмотреть шансы Украины на победу на Евровидении 2024 года.



Jerry Heil и Alyona Alyona на Нацотборе Евровидения 2024. Фото из открытых источников

В обновленном рейтинге букмекеров Украина вернула себе первое место и является главным кандидатом на победу на Евровидении 2024 года. Букмекеры оценили шансы на победу на песенном конкурсе Евровидение 2024 участников от Украины Jerry Heil и Alyona Alyona на 17%.

Вторым в списке букмекеров оказался участник от Великобритании Олли Александр с 9% шансов на победу. Тройку лидеров замыкает Италия, однако конкурсант этой страны еще не определился.

Шансы Украины на победу на Евровидении 2024

Напомним, что во время Нацотбора жюри оценили выступление Jerry Heil и Alyona Alyona на 10 баллов из 11, а первое место отдали группе Ziferblat. Несмотря на это благодаря зрительскому голосованию Jerry Heil и Alyona Alyona набрали наибольшее количество голосов, что позволило дуэту украинских певиц поехать на Евровидение 2024 от Украины. Отметим, что букмекеры перед отбором предусмотрели, что Jerry Heil и Alyona Alyona станут участниками от Украины с шансами более чем на 60%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о с кандале на украинском Нацотборе Евровидение 2024. Украинская певица SKYLERR сняла свою кандидатуру из-за сбоев в приложении "Дия", через которое проводилось зрительское голосование. Певица отметила, что таким образом может пройти некорректное голосование за кандидатов от Украины на песенном конкурсе Евровидение.