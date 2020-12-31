Создаем праздничное настроение: ТОП-10 новогодних песен

Язык
Coinspot 31.12.2020
BTC/USD
28929.52
ETH/USD
738.70
LTC/USD
124.20
НБУ 31.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
На пороге Новый год, который с нетерпением ждут, как дети, так и взрослые. Пора уже заканчивать свои праздничные приготовления и насладиться последними часами уходящего года, который был хоть и тяжелым, но принес и много приятных моментов. А создать атмосферу праздника и поднять настроение поможет сборник новогодних песен.
(фото из открытых источников)
ABBA – "Happy New Year"
Первую строчку в рейтинге занимает легендарный хит шведской группы ABBA – "Happy New Year". Впервые композиция вышла в 1980 году, но популярность ее за это время нисколько не уменьшилась. Ее часто можно услышать накануне Нового года.
Wham! – "Last Christmas"
На втором месте композиция "Last Christmas", записанная в 1984 году. И хотя сегодня эта песня чаще всего приписывается одному Джорджу Майклу, на самом деле изначально она исполнялась именно дуэтом, в состав которого входили Джордж Майкл и Эндрю Риджли.
Фрэнк Синатра – "Let It Snow"
Это одна из самых известных рождественских песен на английском языке, написанная в 1945 году и за годы своего существования она была исполнена огромным количеством музыкантов. Так, что "Пусть идет снег", ведь в этом году его нам очень не хватает!
ВВ — "Щедрик"
Новогодняя украинская песня в исполнении рок-группа Вопли Видоплясова. Согласитесь, что эта композиция навевает мысли о веселом празднике, о пузырьках шампанского в бокале и громких поздравлениях с Новым годом в кругу близких и друзей!
Perry Como — "Magic Moments"
Помните песню из рекламы кофе? Она удивительно нежная, легкая, и пусть в ней нет прямой ассоциации с новогодним праздником, она все равно поднимает настроение и заставляет верить в волшебство!
Фрэнк Синатра – "Jingle Bells"
Как же обойтись без всеми любимой песни "Jingle Bells"? Изначально она была написана в 1857 году к Дню благодарения и называлась "One Horse Open Sleigh", но с течением времени ее кто-то переделал на современный лад, и она стала восприниматься как рождественская.
NK — "Чудо Рождества"
Современная обработка, невероятный голос Насти Каменских, танцевальные ритмы и душевные тексты. Что еще нужно, чтобы появилось новогоднее настроение?
"We Wish You A Merry Christmas"
Эта песня считается традиционным английским рождественским гимном еще с XVI века! Кстати, это одна из немногих песен на английском языке, в которых вообще упоминается Новый год.
Bobby Helms — "Jingle Bells Rock"
Американская рождественская песня, впервые записана и издана молодым кантри певцом Бобби Хелмсом. На сегодняшний день она является неотъемлемой частью всех новогодних музыкальных хит-парадов.
Мэрайя Кэри "All I Want for Christmas Is You"
Согласно платформе Spotify, эту композицию в декабре 2020 года прослушали 17 миллионов раз, и с каждым годом она устанавливает новые рекорды. Эта песня, название которой можно перевести как "Лучший мой подарочек – это ты", заряжает хорошим настроением и отлично подойдет для праздничной дискотеки.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нужно сделать вечером 31 декабря.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости