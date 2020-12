Создаем праздничное настроение: ТОП-10 новогодних песен

На пороге Новый год, который с нетерпением ждут, как дети, так и взрослые. Пора уже заканчивать свои праздничные приготовления и насладиться последними часами уходящего года, который был хоть и тяжелым, но принес и много приятных моментов. А создать атмосферу праздника и поднять настроение поможет сборник новогодних песен.

ABBA – "Happy New Year"

Первую строчку в рейтинге занимает легендарный хит шведской группы ABBA – "Happy New Year". Впервые композиция вышла в 1980 году, но популярность ее за это время нисколько не уменьшилась. Ее часто можно услышать накануне Нового года.

Wham! – "Last Christmas"

На втором месте композиция "Last Christmas", записанная в 1984 году. И хотя сегодня эта песня чаще всего приписывается одному Джорджу Майклу, на самом деле изначально она исполнялась именно дуэтом, в состав которого входили Джордж Майкл и Эндрю Риджли.

Фрэнк Синатра – "Let It Snow"

Это одна из самых известных рождественских песен на английском языке, написанная в 1945 году и за годы своего существования она была исполнена огромным количеством музыкантов. Так, что "Пусть идет снег", ведь в этом году его нам очень не хватает!

ВВ — "Щедрик"

Новогодняя украинская песня в исполнении рок-группа Вопли Видоплясова. Согласитесь, что эта композиция навевает мысли о веселом празднике, о пузырьках шампанского в бокале и громких поздравлениях с Новым годом в кругу близких и друзей!

Perry Como — "Magic Moments"

Помните песню из рекламы кофе? Она удивительно нежная, легкая, и пусть в ней нет прямой ассоциации с новогодним праздником, она все равно поднимает настроение и заставляет верить в волшебство!

Фрэнк Синатра – "Jingle Bells"



Как же обойтись без всеми любимой песни "Jingle Bells"? Изначально она была написана в 1857 году к Дню благодарения и называлась "One Horse Open Sleigh", но с течением времени ее кто-то переделал на современный лад, и она стала восприниматься как рождественская.

NK — "Чудо Рождества"

Современная обработка, невероятный голос Насти Каменских, танцевальные ритмы и душевные тексты. Что еще нужно, чтобы появилось новогоднее настроение?

"We Wish You A Merry Christmas"

Эта песня считается традиционным английским рождественским гимном еще с XVI века! Кстати, это одна из немногих песен на английском языке, в которых вообще упоминается Новый год.

Bobby Helms — "Jingle Bells Rock"

Американская рождественская песня, впервые записана и издана молодым кантри певцом Бобби Хелмсом. На сегодняшний день она является неотъемлемой частью всех новогодних музыкальных хит-парадов.

Мэрайя Кэри "All I Want for Christmas Is You"

Согласно платформе Spotify, эту композицию в декабре 2020 года прослушали 17 миллионов раз, и с каждым годом она устанавливает новые рекорды. Эта песня, название которой можно перевести как "Лучший мой подарочек – это ты", заряжает хорошим настроением и отлично подойдет для праздничной дискотеки.

