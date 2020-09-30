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Неземное звучание: пять самых необычных музыкальных инструментов

История некоторых инструментов насчитывает тысячи лет и уходит далеко за пределы нашей эры

сегодня, 15:23
Автор:

Виолетта Комаровская

Музыкальные инструменты человек стал использовать более чем 30 тысяч лет назад. За это время многие из них исчезли или прошли немалый путь эволюции. Но некоторые даже сейчас удивляют своим неземным, экзотическим звучанием. Рейтинг самых необычных из них составило издание "Вокруг света". 

Неземное звучание: пять самых необычных музыкальных инструментов

Мбира. Фото: EN.WIKIPEDIA.ORG

Музыкальный лук

Это один из самых древних музыкальных инструментов. Некоторые ученые предполагают, что именно его изображали некоторые племена на наскальных рисунках 15 тысяч лет назад. Выглядит этот предок всех струнных инструментов как самый обыкновенный лук, и его до сих пор используют жители некоторых регионов Африки, Океании, Азии и Южной Америки. Кстати, стрелять с его помощью не получится. 


Мбира

Чтобы услышать, как звучит этот инструмент, придется подергать за язычки, которые закреплены на резонаторе. Изготовляют его чаще всего из черепашьего панциря, дерева или даже тыквы. Сами же язычки мастерят с бамбука или дерева. История мбиры насчитывает около 3 тысяч лет. Сейчас ее чаще всего используют во время духовных практик.


Колёсная лира

Внешне колёсная лира немного напоминает скрипку, которая распухла. Всего инструмент насчитывает около десятка струн. Когда, они соприкасаются с вращающимся колесом, раздается характерный гул. Чтобы поменять ритм, музыканту достаточно начать крутить колесо быстрее или же медленнее. 


Стеклянная гармоника

Музыкальный инструмент из стеклянных сосудов впервые еще в XVIII веке соорудил ирландец Ричард Покрич. Он добавил в них разное количество воды, благодаря чему и получил оригинальное звучание. Вскоре инструмент немного усовершенствовал основатель США и изобретатель по совместительству Бенджамин Франклин. С того времени внешность и принцип работы стеклянной гармоники почти не изменились.


Волны Мартено

Этот музыкальный инструмент никогда не пользовался огромной популярностью. Его изобрел француз Морис Мартено, который служил радистом. Ему пришлось совместить опыт, полученный в радиотехнике, свои познания в музыке и навыки игры на скрипке. В итоге получилось чудо техники, которое по звучанию чем-то напоминает человеческий голос. 


Ранее "Комментарии" также рассказывали о самых дорогих велосипедах в мире. 


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