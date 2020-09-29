По цене автомобиля: топ-10 самых дорогих в мире велосипедов

Кто сказал, что показатель богатства и статуса — это автомобиль. В мире существуют велосипеды, которые стоят ничуть не меньше чем элитная иномарка. Рейтинг самых дорогих из них публикует портал billionnews.ru.

Самые дорогие велосипеды в мире. Фото: autocentre.ua

10 место

Велосипед Brogue Bike — это совместная работа трех дизайнеров: Ника Фитча, Николаса Джеймса и Саймона Харкота. На его создание ушло восемь недель. Велосипед в стиле ретро обтянут натуральной кожей, а его руль украшен серебром и бриллиантами. Все это позволило продать двухколесный за 38,8 тысячи долларов.





9 место

Велосипед Aston Martin One-77 Superbike оснащен всевозможными датчиками, которые фиксируют скорость, температуру, углы спуска и подъема, и даже самочувствие велосипедиста. Это чудо техники обойдется вам в каких-то 39 тысяч долларов.





8 место

Этот велосипед создан исключительно для женщин. Montante Luxury Gold Collection покрыт золотом, а руль и сиденье обтянуты кожей питона. Ну и в придачу к этой роскоши дизайн из 11 тысяч кристаллов Swarovski. Купить такой велосипед можно за 46 тысяч долларов.





7 место

Знаменитая ювелирная компания в свое время продавала не только украшения. Велосипед Tiffany & Co. Bicycle был создан в 1890 году для одной аристократической дамы. 12 лет тому его продали на аукционе за 50 тысяч долларов.



6 место

Велосипед Chrome Hearts x Cervelo Bike создала канадская компания Cervelo в тандеме с люксовым брендом Chrome Hearts. Транспортное средство изготовили из драгоценных металлов, стразов и натуральной кожи. А просят за такой всего-то 60 тысяч долларов.





5 место

Этот велосипед — настоящий эксклюзив. Trek Madone 5.9 SL-7 Diamonds был выпущен в одном экземпляре для благотворительного аукциона. В 2005 году анонимный покупатель отдал за него 75 тысяч долларов. И было за что. Корпус велосипеда усыпан бриллиантами.





4 место

Таких велосипедов в мире всего 10. Вся поверхность Aurumania Crystal Edition Gold Bike покрыта 24-каратным золотом. И это включая спицы. Ну и конечно же куда без кристаллов Swarovski. Их здесь 600. Цена за такую роскошь соответствующая — 101 тысяча долларов.





3 место

Отличительная черта Trek Madone by KAWS — белые зубы на корпусе и колесах. Автором такого дизайна стал известный нью-йоркский художник Браян Доннели. А цену на аукционе за эксклюзивный велосипед попросили баснословную — 160 тысяч долларов. И покупатель нашелся.





2 место

Гоночный велосипед Trek Yoshitomo Nara Speed Concept создали совместно компания Trek и японский художник Ёшимото Нара. Никаких драгоценных материалов не использовали. Но вот дизайн велосипеда уникален. Он весь украшен героями из мультфильмов-аниме. На аукционе этот шедевр оценили в 200 тысяч долларов.





1 место

Самый дорогой и самый роскошный велосипед в мире создал британский художник Дэмьен Хёрст. Чтобы задекорировать Butterfly Trek Madone, он использовал более сотни настоящих бабочек. Их крыльями он украсил раму, а также обода колес. Стоит отметить, что хоть все это и выглядит ошеломляюще, однако было раскритиковано защитниками прав животных. И все же велосипед смогли продать на аукционе за рекордные 500 тысяч долларов. Их, к слову, передали в благотворительный фонд.





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