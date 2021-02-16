Неожиданно, но факт: какой жанр музыки лучше всего расслабляет

Музыка — вид искусства, влияющий на нашу жизнь, с ее помощью мы можем поднять себе настроение или погрустить, или же забыть обо всех делах и расслабиться. Турецкие исследователи провели интересный эксперимент и выяснили, какой же музыкальный жанр лучше всего расслабляет и успокаивает.

какая музыка лучше всего расслабляет (фото из открытых источников)

Специалисты пригласили для исследования более 1500 участников в возрасте от 18 до 65 лет. Они слушали заранее подготовленные плейлисты в Spotify с разными жанрами музыки. Также участники записывали, какие ощущения вызывала у них та или иная мелодия. За их показателями здоровья во время музыкальной терапии следили ученые, в частности за сердечным ритмом и кровяным давлением.

Результаты эксперимента показали, что быстро расслабиться и снять напряжение добровольцам помогал хэви-метал (разновидность рок-музыки). Во время его прослушивания у 89% респондентов снизилось кровяное давление и сердечные сокращения. Хороший результат также показала поп-музыка 80-х годов.

А вот хуже всего расслабляться помогал техно-жанр, от его прослушивания у 78% участников повысилось давление. Примечательно, что классическая музыка, которую большинство считало самой успокаивающей, показала средний результат.

Куратор исследования Омар Авланмиш рассказал, что такой результат может быть связан с тем, что поп-музыка 80-х годов, например, навеивала людям приятные воспоминания, вызывала приятную ностальгию, поэтому у них в организме вырабатывались эндорфины, которые усиливали чувство счастья и снимали напряжение.

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