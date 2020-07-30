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Влияют ли занятия музыкой на интеллект ребенка

Занятия музыкой не делают детей умнее

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Влияют ли занятия музыкой на интеллект ребенка

Предыдущие исследования, проведенные для изучения потенциальной причинно-следственной связи между обучением музыки и улучшением познавательной и академической успеваемости, пришли к противоречивым выводам, пишет Eurekalert.

Исследователи Джованни Сала из Медицинского университета Фудзита (Япония) и Фернан Гобет из Лондонской школы экономики и политических наук (Великобритания) повторно проанализировали данные 54 исследований, проведенных в период с 1986 по 2019 годы, которые в целом включают 6984 детей. Они обнаружили, что музыкальное обучение неэффективно для улучшения когнитивных или академических навыков, независимо от типа (например, вербального, невербального, связанного со скоростью).

"Наше исследование показывает, что распространенное мнение о том, что музыка делает детей умнее, неверна. С практической точки зрения это означает, что преподавание музыки с единственной целью повышения познавательных или академических навыков ребенка нерезультативное", – отметили авторы исследования.

Музыка может быть полезной для детей, например, путем улучшения социальных навыков или самооценки. Некоторые элементы обучения музыке, такие как арифметическая нотация музыки, могут использоваться для облегчения обучения в других дисциплинах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какая музыка посодействует продуктивной работе.


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