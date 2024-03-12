Кристина Соловий опровергает обвинения в распространении ее музыки в России: подробности

В последнее время имя Кристины Соловий не сходит со страниц новостных изданий. Открытые дискуссии с коллегами по цеху и слухи о личной жизни переплетаются с более серьезными обвинениями. На этот раз в центре внимания оказалась информация о том, что ее музыка якобы доступна на российских стриминговых сервисах, таких как "Яндекс Музыка" и "VK Музыка".

Кристина Соловий

Кристина Соловий решительно опровергает эти обвинения, заявляя, что ни одна из ее композиций не размещена на упомянутых платформах официально. По ее словам, все треки, доступные на российских сервисах, являются пиратскими публикациями. Артистка подчеркивает, что она не давала согласия на их распространение и не получает никакой прибыли от прослушиваний.

“Все доступные композиции — пиратские публикации, на распространение которых я не давала согласия и с которых я не получаю никакой прибыли. Как мы уже видели с "Ледовым шоу" — это, к сожалению, не то, чему стоит удивляться. Воры воруют", — объяснила певица.

Кристина также обращает внимание на более широкую проблему нарушения авторских прав в современном мире, приводя пример своего хита "Тримай", который нередко используется без ее разрешения в фильмах, шоу и социальных сетях, включая Instagram и TikTok, особенно в России.

Особое внимание певица уделяет вопросу авторских прав на совместную композицию с Олегом Скрипкой "Зима". Соловий подчеркивает, что все права на эту песню принадлежат Олегу Скрипке как автору слов и музыки. Она отмечает, что именно он несет ответственность за распространение и размещение композиции на музыкальных платформах, отделяя свою ответственность от прав на эту песню.

"Относительно трека "Зима", записанного совместно с Олегом Скрипкой, – все права на эту композицию принадлежат Олегу Скрипке, он является автором слов и музыки. Так же он ответственен за ее распространение и размещение на любых музыкальных платформах", – отметила певица.

Ранее “Комментарии” писали, что украинская певица Кристина Соловой открыла занавес тайны вокруг своих отношений с известным писателем Сергеем Жаданом. Соловей также призналась, что поначалу с Сергеем они общались исключительно онлайн.