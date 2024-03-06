Кристина Соловой и Сергей Жадан признались, что имели романтические отношения

В информационном пространстве Украины появилась новость, вызвавшая значительный резонанс среди почитателей отечественной культуры и литературы. Украинская певица Кристина Соловой открыла занавес тайны вокруг своих отношений с известным писателем Сергеем Жаданом.

Откровенные признания Кристины Соловой о ее отношениях с Сергеем Жаданом

Подтверждая обсуждаемые слухи, Соловей рассказала о начале их связи на фоне начала войны. Соловей также призналась, что поначалу с Сергеем они общались исключительно онлайн. Чуть позже они начали встречаться в реальном мире.

"Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что он хотел бы со мной выпить. И у нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, присылала селфи свои, которые он просил сбросить мне.В офлайн отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично.Я пригласила его сняться в клипе "Юность".На тот момент наши отношения были в разгаре.Я просила это подавать как творческий тандем.Я на тот момент еще был в отношениях и Сергей был в браке. Это был космический союз", — призналась певица в интервью Маше Ефросининой.

Певица не скрывает, что роман развивался, когда оба были вовлечены в другие отношения, что придавало их отношениям определенную напряженность и сложность. Соловей с особой откровенностью вспоминает моменты их совместного творчества, в то время как они пытались сохранить профессиональный вид своего сотрудничества.

Однако их отношения остались в прошлом. Соловей призналась, что влюбилась в другого мужчину.

“Сейчас я на антидепрессантах с тех пор как все закончилось. Я была инициатором, потому что я влюбилась (в другого мужчину – прим. ред.). И я бы не смогла на два фронта. Он это узнал, и это было очень нечестно (по отношению к нему – прим. ред.)", — откровенно поделилась Кристина.

Певица уверена, что при всей буре негативных эмоций и событий, сопровождавших их разрыв, они желают друг другу счастья.