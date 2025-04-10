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Композитор, умерший четыре года назад, продолжает создавать музыку: как это возможно

Как композитор Элвин Люсьер создает музыку после смерти.

сегодня, 16:16
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Автор:
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Slava Kot

В художественной галерее Австралии "оживили" американского композитора Элвина Люсьера. Благодаря биотехнологиям, искусственному интеллекту и творческому подходу он продолжает создавать музыку даже после своей смерти.

Композитор, умерший четыре года назад, продолжает создавать музыку: как это возможно

Композитор Элвин Люсьер. Фото: Amanda Lucier

В темной комнате Художественной галереи Западной Австралии звучат жужжание, поскребывание и виск. Эта симфония звуков похожа на отголоски параллельной вселенной, однако на сцене нет ни одного музыканта в привычном понимании.

Центральный объект инсталляции – это лабораторно выращенный "мини-мозг" покойного композитора Элвина Люсьера, который был создан из его стволовых клеток. Эти органоиды способны реагировать на звуковые волны и передавать сигналы специальным динамикам, превращающим импульсы в музыку.

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Центральный элемент, где находится выращенный в лаборатории "мини-мозг" Люсьера. Фото: Rift Photography

Пионер экспериментальной музыки Элвин Люсьер, еще при жизни, был заинтересован в исследовании взаимодействия между нейронными сигналами и звуком. В 1965 он первым использовал мозговые волны для создания музыки в известной работе Music for Solo Performer. Идея продолжить этот экспериментальный путь увлекала его, поэтому он собрал команду исследователей, ожививших его клетки.

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Стволовые клетки Люсьера, используемые для музыки после его смерти

Проект под названием Revivification стал результатом сотрудничества команды художников и ученых, среди которых художники Натан Томпсон, Гай Бен-Ари, Мэтт Гинголд и нейрофизиолог Стюарт Ходжетс. Вместе они смогли "воспроизвести" мозговую активность Люсьера после его смерти.

"Когда вы смотрите на этот центральный постамент, вы фактически переступаете порог между жизнью и чем-то совершенно новым. Это взгляд в бездну, где что-то живет, хотя и не так, как мы привыкли", — объяснил Натан Томпсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект написал вместо Вакарчука новую песню для "Океана Эльзы".

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости.



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Источник: https://www.theguardian.com/artanddesign/2025/apr/09/alvin-lucier-dead-composer-making-music-ai-artificial-intelligence-brain
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