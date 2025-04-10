Композитор, умерший четыре года назад, продолжает создавать музыку: как это возможно

В художественной галерее Австралии "оживили" американского композитора Элвина Люсьера. Благодаря биотехнологиям, искусственному интеллекту и творческому подходу он продолжает создавать музыку даже после своей смерти.

Композитор Элвин Люсьер. Фото: Amanda Lucier

В темной комнате Художественной галереи Западной Австралии звучат жужжание, поскребывание и виск. Эта симфония звуков похожа на отголоски параллельной вселенной, однако на сцене нет ни одного музыканта в привычном понимании.

Центральный объект инсталляции – это лабораторно выращенный "мини-мозг" покойного композитора Элвина Люсьера, который был создан из его стволовых клеток. Эти органоиды способны реагировать на звуковые волны и передавать сигналы специальным динамикам, превращающим импульсы в музыку.





Центральный элемент, где находится выращенный в лаборатории "мини-мозг" Люсьера. Фото: Rift Photography

Пионер экспериментальной музыки Элвин Люсьер, еще при жизни, был заинтересован в исследовании взаимодействия между нейронными сигналами и звуком. В 1965 он первым использовал мозговые волны для создания музыки в известной работе Music for Solo Performer. Идея продолжить этот экспериментальный путь увлекала его, поэтому он собрал команду исследователей, ожививших его клетки.

Стволовые клетки Люсьера, используемые для музыки после его смерти

Проект под названием Revivification стал результатом сотрудничества команды художников и ученых, среди которых художники Натан Томпсон, Гай Бен-Ари, Мэтт Гинголд и нейрофизиолог Стюарт Ходжетс. Вместе они смогли "воспроизвести" мозговую активность Люсьера после его смерти.

"Когда вы смотрите на этот центральный постамент, вы фактически переступаете порог между жизнью и чем-то совершенно новым. Это взгляд в бездну, где что-то живет, хотя и не так, как мы привыкли", — объяснил Натан Томпсон.

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