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Главная Новости Досуг музыка Добавь в плейлист: ученые назвали самые расслабляющие песни
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Добавь в плейлист: ученые назвали самые расслабляющие песни

Эти песни снижают уровень стресс

1 октября 2020, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают, что музыка является настоящим антидепрессантом, поэтому ее часто используют как метод терапии. В ходе исследования ученым удалось составить плейлист, куда вошли композиции, помогающие эффективно снять напряжение и расслабиться. Об этом сообщает издание Inc.com.

Добавь в плейлист: ученые назвали самые расслабляющие песни

Нейробиологи провели ряд экспериментов, во время которых давали участникам решать сложные головоломки, повышающие уровень стресса. И во время процесса включали им различные композиции, наблюдая за показателями сердцебиение, давления и ритма дыхания. Исходя из результатов исследования, ученым удалось определить песни, которые помогают расслабиться быстрее всего. 

Профессор Дэвид Льюис-Ходжсон рассказал, что на первом месте оказалась композиция "Weightless" группы Marconi Union. Этот трек в 65% случаев помогал существенно снизить уровень стресса и нормализовать давление. 

Вторую строчку в списке заняла песня "Electra", которую исполняет Airstream.

А на третьем оказался трек "Mellomaniac (Chill Out Mix)", DJ Shah.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие песни нельзя слушать во время вождения автомобиля.


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