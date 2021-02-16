Искусственный интеллект написал вместо Вакарчука новую песню для "Океана Эльзы": видео

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Оленка Клочко
12 февраля "Океан Эльзы" выпустили новую песню и клип к ней. А сегодня фронтмен группы Святослав Вакарчук в своем Twitter написал, что автором песни является никто иной как искусственный интеллект.
Новая песня ОЭ от ИИ. Фото: Оксана Курмаз
По словам музыканта, программа послушала все песни из репертуара "Океана Эльзы", и опираясь на них, написала свою.
Песня действительно, очень похожа по своему тексту на другие песни группы, а некоторые фразы, даже полностью дублируют своих старших родственниц. Впрочем, на официальном канале "ОЭ" на YouTube говорится, что автором музыки и слов является Святослав Вакарчук.
Многие пользователи Twitter возмутились тем, что певец воспользовался услугами искусственного интеллекта, и поинтересовались, не первоапрельский ли это розыгрыш.
Другие комментирующие обрадовались информации о причастности искусственного интеллекта и начали шутить, вспоминая недавнее политическое прошлое Вакарчука и называя его также произведением искусственного интеллекта.
Сам клип и песня, как и в большинстве случаев, рассказывают историю любви. Что неудивительно, поскольку релиз состоялся накануне Дня всех влюбленных. Главными героями видео является трендовые сейчас котики, которые поют и пытаются разобраться в своих романтических отношениях.
"Океан Эльзы" активно продвигает именно "котиков" в качестве лейтмотива творчества на ближайший месяц, ведь в Facebook всех своих поклонников группа уже около недели зовет "котики".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о песенных рекордах Spotify, и рассказали, какая песня набрала 17 млн прослушиваний.
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