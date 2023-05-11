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Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2023

Второй полуфинал Евровидения состоится 11 мая в 22.00. Украинцы смогут наблюдать за трансляцией песенного конкурса сразу на нескольких платформах.

сегодня, 12:45
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Автор:

Slava Kot

11 мая в 22.00 начнется второй полуфинал песенного конкурса Евровидения-2023, который принимает Великобритания. В этом полуфинале участники из 16 стран будут бороться за право попавших в финал соревнований.

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2023

Евровидение-2023. Фото из открытых источников

Второй полуфинал Евровидения-2023 будут транслировать сразу несколько площадок. Посмотреть в прямом эфире на выступления конкурсантов можно на официальной странице Евровидения в соцсети Facebook.


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Трансляция будет доступна на интернет-платформах "Общественное Культура" и "Общественное Евровидение". Зрители также смогут просматривать второй полуфинал песенного конкурса Евровидения-2023 на двух ютуб-каналах: "Евровидение Украина" и "Евровидение".

Кроме того, трансляцию можно просмотреть на телефоне через государственное приложение "Действие". Начало песенного конкурса "Евровидение-2023" запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Украину на Евровидении-2023 представляет группа Tvorchi с композицией Heart of Steel. Украинские исполнители не будут участвовать в полуфиналах, а сразу попали в финальную часть конкурса. Это стало возможным благодаря победе прошлогоднего представителя Украины группы Kalush Orchestra. По традиции Евровидения, именно Украина должна была стать организатором песенного конкурса в 2023 году, однако из-за войны с Россией соревнования перенесли в Великобританию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина улучшила свои шансы на победу на Евровидении-2023.

Также "Комментарии" писали, что в английском городе Ливерпуль, принимающем Евровидение-2023, открыли первый Монумент мира для Украины.






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