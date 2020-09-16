Ученые назвали песни, под которые опасно водить автомобиль

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Светлана Шкурупий
Во время вождения автомобиля, водитель должен быть сосредоточен на дороге и не отвлекаться на разные факторы, потому что даже музыка может быть опасной. Ученые провели интересный эксперимент и выяснили, какие песни не стоит слушать в машине. Такой информацией поделилось издание Nme.
Эксперты определили пять песен, темп которых превышает 120 ударов в минуту. Это значит, что риск разогнаться под них и совершить опасный маневр, возрастает в несколько раз. Свои выводы ученые подтвердили с помощью эксперимента на симуляторе.
Участникам нужно было проехаться по 6-полосной магистрали в тишине и с включенной музыкой. Результат исследования показал, что добровольцы, которые слушали во время вождения рок, чаще превышали скорость и меняли полосы (за 20 минут в среднем 140 раз), по сравнению с другими участниками, которые делали это в два раза реже.
Ведущий исследователь Цян Цзэн назвал пять "опасных" песен:
- Green Day — American Idiot;
- Майли Сайрус — Party In The USA;
- The Killers — Mr. Brightside;
- The Chainsmokers — Don’t Let Me Down;
- Bruce Springsteen — Born To Run.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая музыка посодействует продуктивной работе.
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