Больше миллиона за сутки: чей клип набирает популярность на Youtube (ВИДЕО)



















31-летний канадский певец The Weeknd недавно представил новый музыкальный альбом, а за ним и новую видеоработу, которая произвела фурор на Youtube всего за несколько дней. Клип исполнителя на трек "Gasoline" за сутки собрал более миллиона просмотров.

The Weeknd (фото из открытых источников)

В клипе исполнитель приходит на вечеринку в ночной клуб и среди танцующей толпы узнает себя состаренным. Это ужасно пугает главного героя, как и другие ужасы в виде обезображенных лиц и змей.

Фанаты The Weeknd в комментариях к клипу отмечают безупречность и продуманность видеоработ певца и восхищаются его нестандартным видением вещей. "Визуальные эффекты в видео The Weeknd никогда не разочаровывают!", "Его песни не только безумно хороши, но и его клипы эпичны", "Это впечатляюще", "Какое произведение искусства!", — написали пользователи сети.

К слову, песня Gasoline принадлежит к новому альбому исполнителя Dawn FM, вышедшему 7 января 2022 года. Альбом стилизован под ночную радиостанцию с Джимом Кэрри в роли ведущего.

Напомним, что 31-летний популярный исполнитель The Weeknd подогрел сплетни о своем романе с 46-летней звездой Голливуда Анджелиной Джоли, которые активно начали распространяться в сети еще этим летом. А всему виной стала одна строчка из новой песни артиста.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский журнал Rolling Stone назвал клип, который возглавил рейтинг "100 величайших музыкальных видео всех времен".

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