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Какой клип признан самым лучшим музыкальным видео всех времен

Американский журнал Rolling Stone назвал клип, который возглавил рейтинг «100 величайших музыкальных видео всех времен»

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий








Популярный журнал Rolling Stone поделился рейтингом лучших музыкальных клипов всех времен. Первую строчку в нем заняла видеоработа 39-летней американской звезды Бейонсе на песню "Formation", выпущенная в 2016 году.

Какой клип признан самым лучшим музыкальным видео всех времен

Фрагмент из клипа "Formation" © youtube.com

Лучший клип в истории поп-музыки срежиссировала Мелина Мацукас, которая получила Грэмми за видеоклип Рианны "We Found Love". Ее работа обошла музыкальное видео Майкла Джексона на песню "Billie Jean" и Леди Гаги "Bad Romance".

В клипе Бейонсе были использованы эффектные яркие образы, связанные с историей и культурой чернокожих американцев: девушка, лежащая на крыше тонущей патрульной машины в разрушенном Новом Орлеане, и стена, на которой аэрозольной краской написано: "Хватит в нас стрелять".

К слову, на Youtube клип "Formation" собрал более 253 миллионов просмотров.

Второе место в рейтинге досталось клипу Джонни Кэшу на песню "Hurt", а тройку лидеров замкнула музыкальная работа Мадонны на трек "Vogue".

Напомним, в 2019 году эксперты всемирноизвестной интернет-платформы YouTube определили топ-10 наиболее просматриваемых видеоклипов за последние 10 лет. Известно, что перечень составлялся на основе количества просмотров под каждым видео. Так, рейтинг возглавил клип на песню под названием "Despacito", которую исполнили пуэрториканские музыканты Луис Фонс и Дэдди Янки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная К-pop-группа Blackpink установила рекорд на YouTube, набрав больше миллиарда просмотров под клипом на песню "Ddu-Du Ddu-Du". Стоит отметить, что остальным артистам этого жанра не удалось достичь такого успеха.


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Источник: https://www.rollingstone.com/music/music-lists/best-music-videos-1194411/
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