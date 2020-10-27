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Врачи назвали способы снять стресс за 5 минут

Специалисты перечислили простые правила, которые помогут расслабиться и избавиться от негативных эмоций

сегодня, 14:55
Автор:

Елизавета Черных

Современные реалии и ритм жизни требуют умения быстро отвлекаться, переключаться на позитив и быстро расслабляться. В качестве универсальных и простых методов снять напряжение, врачи составили топ советов.

Врачи назвали способы снять стресс за 5 минут

Фото: Газета.ру


- Для начала нужно поработать с дыханием. Для того чтобы его стабилизировать, достаточно включить таймер на 3 минуты и делать глубокий вдох и выдох через нос на протяжении этого времени. При этом задерживайте дыхание приблизительно на 5 секунд.


- Временно откажитесь от смартфонов. Для этого нужно не просто отключить уведомления или звук, а на некоторое время положить гаджет в дальний ящик. В это время эксперты советуют отвлечься на чаепитие или на другие напитки, не содержащие кофеин. 


Врачи также советуют медитировать, наслаждаться прослушиванием любимой песни, а также уделить время пешей прогулке на свежем воздухе.


Если вы чувствуете напряжение, эти простые, но эффективные способы помогут вам расслабиться и избавиться от накопленных стрессов.


Ранее, "Комментарии" сообщили о хобби и занятиях, которые помогают избавляться от стресса. 


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