Врачи назвали способы снять стресс за 5 минут

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Елизавета Черных
Современные реалии и ритм жизни требуют умения быстро отвлекаться, переключаться на позитив и быстро расслабляться. В качестве универсальных и простых методов снять напряжение, врачи составили топ советов.
Фото: Газета.ру
- Для начала нужно поработать с дыханием. Для того чтобы его стабилизировать, достаточно включить таймер на 3 минуты и делать глубокий вдох и выдох через нос на протяжении этого времени. При этом задерживайте дыхание приблизительно на 5 секунд.
- Временно откажитесь от смартфонов. Для этого нужно не просто отключить уведомления или звук, а на некоторое время положить гаджет в дальний ящик. В это время эксперты советуют отвлечься на чаепитие или на другие напитки, не содержащие кофеин.
Врачи также советуют медитировать, наслаждаться прослушиванием любимой песни, а также уделить время пешей прогулке на свежем воздухе.
Если вы чувствуете напряжение, эти простые, но эффективные способы помогут вам расслабиться и избавиться от накопленных стрессов.
Ранее, "Комментарии" сообщили о хобби и занятиях, которые помогают избавляться от стресса.
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