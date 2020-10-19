Вещь с характером: как стирать шерстяные изделия

Осенью особое место в гардеробе каждого занимают вещи из шерсти: свитера, кардиганы, кофты. Это касается не только женского гардероба, но и мужского – ведь натуральная красота, уют и тепло, создаваемые в холодное время этими изделиями становится незаменимыми. И так бывает обидно, когда уже после первой стирки вместо полюбившейся кофты либо свитера ты получаешь нечто бесформенное и растянутое, которое в лучшем случае теперь можно носить исключительно дома. Как правильно стирать шерстяные вещи, чтобы они служили вам верой и правдой на протяжении нескольких лет, читайте на Новости.tut.by.

Действительно, никогда не знаешь, как поведет себя шерстяная вещь в стирке. Мягкая пряжа кардигана может превратиться в жесткую щетину, а любимое платье в обтяжку растянуться в размер оверсайз, либо уменьшиться на три размера. Часто причина таких неприятностей состоит в неверно выбранном режиме машинной стирки, температуре воды, и количестве оборотов при отжиме. Все это приводит к изменениям в структуре пряжи.

Не стоит стирать шерстяную вещь, если на ней нет явных загрязнений. Такие изделия великолепно проветриваются, не удерживая в себе запах пота, табака и т.д. Но, если одежда действительно грязная, следуйте правилам, перечисленным ниже.

Перед тем, как отправить шерстяное изделие в машинку, выверните ее наизнанку. Стирайте такие предметы гардероба отдельно от других вещей с использованием специального средства, в котором отсутствует щелочь и содержится ланолин. Этот компонент смягчит одежду и не даст образоваться катышкам.

Проверьте, совпадает ли режим стирки "шерсть" с допустимой температурой и отжимом.

Для тех, кто все же не хочет рисковать и предпочитает ручную стирку, необходимо придерживаться таких правил: температура воды не должна превышать 30−35 °C, пену с одежды следует неоднократно выполаскивать, а затем использовать смягчители или кондиционеры для одежды. Чтобы вещь не деформировалась, не используйте отбеливатели, содержащие хлор, ведь он портит структуру волокна, из которого изготовлена вещь. Лучше обработайте загрязненное место в водно-уксусном растворе. Пятно на светлой ткани протрите перекисью водорода. А лучше применить специальные пятновыводители.

Вторая половина успеха ухода за шерстяной вещью содержится в правильной сушке.

Выполосканные изделия выжимать не нужно, просто дайте воде стечь. Заверните изделие в полотенце и промокните, чтобы оставшаяся влага впиталась. Расстелите сухое полотенце на горизонтальной поверхности, расправьте и оставьте сохнуть. Периодически необходимо переворачивать изделие, менять подстеленную ткань.

Если в составе вещи есть доля синтетики, то досушивать можно, развесив на плечики, но обращайте внимание, чтобы они имели округлые формы, чтобы изделие не деформировалось на выпуклостях и углах. Ни в коем случае не сушите шерстяную одежду на радиаторах или обогревателях.

Для того чтобы погладить шерстяную вещь, выверните ее наизнанку, делайте это через тканевую салфетку, смоченную в уксусе, и соблюдая температурный режим. Так изделие не будет блестеть.

Кроме перечисленных правил, вот еще несколько, которые помогут избежать порчи шерстяных изделий.

Белые вещи стирайте отдельно от цветных.

Не замачивайте такие изделия.

Вода для стирки и полоскания должна быть примерно одной температуры.

Храните шерстяные вещи на плечиках, а также позаботьтесь о средствах борьбы с молью.

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