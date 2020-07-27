Как быстро отстирать чернику с одежды: полезные лайфхаки

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Ягоды черники очень вкусные, сочные и полезные, но с ними нужно быть очень аккуратными, потому что они могут оставить на одежде заметные пятна, которые не вывести обычным мылом. Издание Domashniy поделилось советами, которые помогут спасти вещь от трудновыводимых следов черники.

Если пятно свежее, то вывести его поможет обычный кипяток. Сначала прополосните одежду в прохладной воде, после чего полейте пятно горячей водой и лейте до тех пор, пока оно не пропадет или не потеряет цвет. После этого постирайте вещь с помощью обычного порошка.

Если же пятно от ягоды успело высохнуть, то отстирать его можно с помощью природной кислоты,а для этого процесса вам потребуется лимонный сок и столовый укус. Смешайте ингредиенты в одинаковых пропорциях (1:1) и с помощью губки нанесите смесь на пятно. Оставьте ее там на 10 минут и как следует постирайте с порошком.

Если пострадала вещь из деликатной ткани, тогда вышеперечисленные способы не подходят, так как кипяток и укус могут ее повредить. В таких случаях, используйте кефир или кислое молоко. Залейте вещь одним из этих продуктов таким образом, чтобы пятна хорошо пропитались. Оставьте на несколько часов, а потом прополощите одежду в теплой воде и постирайте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как вывести пятна от пота с одежды.



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