Украинцам рассказали, где в доме нельзя хранить деньги

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Светлана Шкурупий
Если
вы храните дома ценные предметы, документы и крупные суммы денег, тогда стоит
подумать над хорошим тайником, потому что от грабежа на 100% не застрахован никто.
Опубликован список мест в доме, в которых точно не стоит хранить свои
сбережения.
Где в доме нельзя хранить деньги (фото из открытых источников)
Многие
люди прячут деньги и украшения в оригинальных, по их мнению, тайниках, но на
деле оказывается, что в эти места грабители заглядывают в первую очередь. Речь
идет о комодах, шкафах, подушках и матрасах. Чтобы найти деньги воры способны
вытрусить даже землю из цветочного горшка и простучать ламинат, что уже
говорить о коврах, зеркалах и картинах — они всегда в зоне пристального
внимания.
Также
не прячьте деньги в банках с сыпучими продуктами, морозильной камере и
микроволновке, в эти места грабители также обязательно заглянут. Точно так же,
как и в вентиляционную решетку.
В
ванной комнате под пристальным взором грабителей окажется туалетный бачок,
пространство под раковиной, зеркало и различные баночки с косметическими
средствами.
Деньги
также не стоит оставлять в книгах, даже если у вас целая библиотека, ведь
просмотреть их можно очень быстро. Это касается и техники — компьютера,
телевизора или приставки.
Если
хотите, чтобы ваши сокровища были в безопасности, тогда стоит подойти более
креативно к обустройству тайника. Например, купюры можно хранить внутри
карниза, свернув их в трубочку. Можно также сделать тайник внутри стенок,
подоконников и стеллажей. Или же купите себе небольшой бюджетный сейф, который
можно спрятать в шкафу, прикрутив его к стенке.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие вещи нельзя хранить в спальне.
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