Украинцам рассказали, где в доме нельзя хранить деньги

Если вы храните дома ценные предметы, документы и крупные суммы денег, тогда стоит подумать над хорошим тайником, потому что от грабежа на 100% не застрахован никто. Опубликован список мест в доме, в которых точно не стоит хранить свои сбережения.

Где в доме нельзя хранить деньги (фото из открытых источников)

Многие люди прячут деньги и украшения в оригинальных, по их мнению, тайниках, но на деле оказывается, что в эти места грабители заглядывают в первую очередь. Речь идет о комодах, шкафах, подушках и матрасах. Чтобы найти деньги воры способны вытрусить даже землю из цветочного горшка и простучать ламинат, что уже говорить о коврах, зеркалах и картинах — они всегда в зоне пристального внимания.

Также не прячьте деньги в банках с сыпучими продуктами, морозильной камере и микроволновке, в эти места грабители также обязательно заглянут. Точно так же, как и в вентиляционную решетку.

В ванной комнате под пристальным взором грабителей окажется туалетный бачок, пространство под раковиной, зеркало и различные баночки с косметическими средствами.

Деньги также не стоит оставлять в книгах, даже если у вас целая библиотека, ведь просмотреть их можно очень быстро. Это касается и техники — компьютера, телевизора или приставки.

Если хотите, чтобы ваши сокровища были в безопасности, тогда стоит подойти более креативно к обустройству тайника. Например, купюры можно хранить внутри карниза, свернув их в трубочку. Можно также сделать тайник внутри стенок, подоконников и стеллажей. Или же купите себе небольшой бюджетный сейф, который можно спрятать в шкафу, прикрутив его к стенке.

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