Уберите это немедленно: какие вещи нельзя хранить в спальне

Спальня — важно место в доме, потому что там человек восстанавливает силы: не только физические, но и эмоциональные. Эксперты говорят, что эту комнату нельзя засорять ненужными вещами, потому что они могут накапливать негативную энергию, которая плохо отражается на качестве сна. Что лучше не хранить в спальне?

Что нельзя хранить в спальной комнате (фото из открытых источников)

Слишком много зелени

Есть растения, которые благоприятно влияют на сон и очищают воздух, но не стоит превращать спальную комнату в оранжерею. Растения относятся к стихии Древа, а значит, согласно фэншуй, могут провоцировать экспансивную энергию, мешающую нормальному отдыху.

Все, что связано с водой

В спальне лучше не держать аквариумы, декоративные фонтаны и даже картины с бушующим морем и водопадами. Эксперты говорят, что они приносят в дом положительную энергию, но в комнате, предназначенной для сна, им не место.

Фигурки с животными, рога и шкуры

Из зоны отдыха лучше убрать различные фигурки диких животных, оленьи роки и подобные элементы декора, потому что они несут разрушительную энергетику.

Телевизор, компьютер и другие гаджеты

У многих людей в спальной комнате размещен телевизор, потому что это весьма удобно, но технике там не место. Гаджеты негативно влияют на продолжительность и качество сна.

Вещи под и над кроватью

Не нужно спальную комнату захламлять вещами, которые "вдруг пригодятся", они могут накапливать не очень хорошую энергетику, а также занимать свободное пространство. Полочки, светильники и другие элементы лучше поставьте в другой зоне.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему зарядка телефона в спальне опасна для здоровья.

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