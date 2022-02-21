Уберите это немедленно: какие вещи нельзя хранить в спальне

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Светлана Шкурупий
Спальня
— важно место в доме, потому что там человек восстанавливает силы: не только
физические, но и эмоциональные. Эксперты говорят, что эту комнату нельзя засорять
ненужными вещами, потому что они могут накапливать негативную энергию, которая
плохо отражается на качестве сна. Что лучше не хранить в спальне?
Что нельзя хранить в спальной комнате (фото из открытых источников)
Слишком много зелени
Есть
растения, которые благоприятно влияют на сон и очищают воздух, но не стоит превращать
спальную комнату в оранжерею. Растения относятся к стихии Древа, а значит,
согласно фэншуй, могут провоцировать экспансивную энергию, мешающую нормальному
отдыху.
Все, что связано с
водой
В
спальне лучше не держать аквариумы, декоративные фонтаны и даже картины с
бушующим морем и водопадами. Эксперты говорят, что они приносят в дом
положительную энергию, но в комнате, предназначенной для сна, им не место.
Фигурки с животными,
рога и шкуры
Из
зоны отдыха лучше убрать различные фигурки диких животных, оленьи роки и
подобные элементы декора, потому что они несут разрушительную энергетику.
Телевизор, компьютер
и другие гаджеты
У
многих людей в спальной комнате размещен телевизор, потому что это весьма
удобно, но технике там не место. Гаджеты негативно влияют на продолжительность
и качество сна.
Вещи под и над кроватью
Не
нужно спальную комнату захламлять вещами, которые "вдруг пригодятся",
они могут накапливать не очень хорошую энергетику, а также занимать свободное
пространство. Полочки, светильники и другие элементы лучше поставьте в другой
зоне.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, почему зарядка телефона в спальне
опасна для здоровья.
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