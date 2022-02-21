logo

BTC/USD

37740.07

ETH/USD

2623.77

LTC/USD

108.22

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг дизайн и интерьер Уберите это немедленно: какие вещи нельзя хранить в спальне
commentss НОВОСТИ Все новости

Уберите это немедленно: какие вещи нельзя хранить в спальне

Эксперты говорят, что некоторые вещи в спальной комнате могут накапливать негативную энергию и влиять на качество сна

сегодня, 20:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Спальня — важно место в доме, потому что там человек восстанавливает силы: не только физические, но и эмоциональные. Эксперты говорят, что эту комнату нельзя засорять ненужными вещами, потому что они могут накапливать негативную энергию, которая плохо отражается на качестве сна. Что лучше не хранить в спальне?

Уберите это немедленно: какие вещи нельзя хранить в спальне

Что нельзя хранить в спальной комнате (фото из открытых источников)

Слишком много зелени

Есть растения, которые благоприятно влияют на сон и очищают воздух, но не стоит превращать спальную комнату в оранжерею. Растения относятся к стихии Древа, а значит, согласно фэншуй, могут провоцировать экспансивную энергию, мешающую нормальному отдыху.

Все, что связано с водой

В спальне лучше не держать аквариумы, декоративные фонтаны и даже картины с бушующим морем и водопадами. Эксперты говорят, что они приносят в дом положительную энергию, но в комнате, предназначенной для сна, им не место.

Фигурки с животными, рога и шкуры

Из зоны отдыха лучше убрать различные фигурки диких животных, оленьи роки и подобные элементы декора, потому что они несут разрушительную энергетику.

Телевизор, компьютер и другие гаджеты

У многих людей в спальной комнате размещен телевизор, потому что это весьма удобно, но технике там не место. Гаджеты негативно влияют на продолжительность и качество сна.

Вещи под и над кроватью

Не нужно спальную комнату захламлять вещами, которые "вдруг пригодятся", они могут накапливать не очень хорошую энергетику, а также занимать свободное пространство. Полочки, светильники и другие элементы лучше поставьте в другой зоне.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему зарядка телефона в спальне опасна для здоровья.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://primamedia.ru/news/907400/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!