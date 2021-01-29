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Три способа определить поддельную красную икру

Икра – питательный и полезный продукт. И не самый дешевый. Обидно если потраченные на деликатес деньги обернутся разочарованием

сегодня, 20:25
Автор:

Ольга Чародий

1. Проверить на свертываемость. Белок, из которого состоит икра, как и все остальные, белки сворачивается при высокой температуре. Поэтому первый способ – очень надежный, но применимый уже, к сожалению, после покупки. Нужно поместить несколько икринок в кипяток. Вода с натуральной икрой побелеет, в то время как искусственная не изменит цвет воды.

Три способа определить поддельную красную икру

Красная икра (фото из открытых источников)

2. Испытать морозом. Небольшое количество икры нужно полностью заморозить и разморозить – фальшивые икринки потеряют форму.

3. Проверьте тару. Чаще всего производитель фальсификата делают замок внизу банки, в то время как в настоящей он всегда вверху. Также обратите внимание ка калибр икринок. В настоящей икре они, как правило неоднородны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, красная икра — очень полезный продукт. В ней находятся ценные витамины группы В, А, D, а также фолиевая кислота, калий, цинк, железо, медь и кислоты Омега-3. На 100 грамм икры приходится 32 грамма белка, который усваивается человеческим организмом гораздо легче, чем тот, что содержится в мясе. Икра способствует улучшению кровообращения, поддерживает иммунитет зимой и насыщает наш организм полезными соединениями. Ее свойства хорошо влияют и на нашу кожу, делая ту упругой и здоровой. К тому же, икра — очень вкусная и почти незаменимая на новогоднем столе. Чтобы получить максимальную пользу от этого продукта, нужно выбирать качественную натуральную икру. Как такую выбрать, читайте ниже.

Красная икра — это всемирно известный деликатес, имеющий превосходный вкус и пользу. Икру получают после специальной обработки рыбы, при которой из нее достают икринок. Она рекомендована людям, активно занимающимся спортом, борющимся с лишним весом, восстанавливающим свой иммунитет и физическую форму после перенесенных заболеваний.





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Источник: https://www.mama-znaet.com/
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