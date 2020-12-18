Красная икра способствует похудению

К такому выводу в ходе исследований пришли ученые. Выяснилось, что икра — самый полезный морепродукт. В ней сконцентрирована масса полезных веществ, начиная с белков и заканчивая уникальными жирными кислотами Омега-3.

ФОТО: Из открытых источников

Она рекомендована людям, активно занимающимся спортом, борющимся с лишним весом, восстанавливающим свой иммунитет и физическую форму после перенесенных заболеваний. Следует, однако, прежде чем покупать икру, обратить внимание, что икру делят на замороженную, в составе которой лишь икра и соль, и икру консервированную, для изготовления которой используют антисептические компоненты Е200 и Е211 (только в паре и не более 0,01%), плюс растительное масло (до 1%) или пищевой глицерин — чтоб икринки не слипались, поэтому безопаснее употреблять именно замороженную икру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, красная икра — очень полезный продукт. В ней находятся ценные витамины группы В, А, D, а также фолиевая кислота, калий, цинк, железо, медь и кислоты Омега-3.



На 100 грамм икры приходится 32 грамма белка, который усваивается человеческим организмом гораздо легче, чем тот, что содержится в мясе. Икра способствует улучшению кровообращения, поддерживает иммунитет зимой и насыщает наш организм полезными соединениями. Ее свойства хорошо влияют и на нашу кожу, делая ту упругой и здоровой. К тому же, икра — очень вкусная и почти незаменимая на новогоднем столе. Чтобы получить максимальную пользу от этого продукта, нужно выбирать качественную натуральную икру. Как такую выбрать, читайте ниже.

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