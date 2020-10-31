Топ-советы визажистов, как выбрать тушь для ресниц

Каждая представительница женского пола хочет иметь выразительные глаза. Везет тем, кто является обладательницей широко распахнутых глаз и длинных ресниц. А тем, которые не получили такие "богатства", приходится наводить красоту с помощью туши. Но и тут может возникнуть затруднение, ведь то, что подойдет одной, может абсолютно не понравиться другой. Для того чтобы избежать разочарований в выбранной туши, прочитайте несколько советов от Makeup.

Итак, перед тем, как идти в магазин за этим косметическим средством, не мешает хорошо изучить свои ресницы и определиться, какого эффекта вы хотите получить от туши, ведь в магазинах вам никто не даст протестировать ее на себе. Поэтому единственное, на что вы можете ориентироваться – это форма щеточки и реклама производителей.

Если ресницы короткие

Если природа вам не дала длинных ресниц, логично их удлинить с помощью туши. Но не все так однозначно – можно остановиться на туши с микроволокнами, которые, наслаиваясь на ваши собственные ресницы, создают дополнительную длину, либо подобрать "правильную" кисточку. Лучше всего для коротких ресниц подойдет изогнутая щеточка с короткой ворсой, которая позволяет прокрасить всю длину ресниц и подкрутить их, сделав тем самым визуально длиннее.

Если изогнутую щеточку выбрать не получилось, обратите внимание на классику. Но нужно учесть, что классическую тушь нужно наносить зигзагообразными движениями, слегка нажимая на ресницы, и задерживая щеточку на кончиках, чтобы расположить их правильно.

Если вашим ресницам не хватает объема

Если ваши ресницы растут редко, придать им объем можно двумя способами: разделить каждую ресничку и разложить их "веером" так, чтобы их казалось в два раза больше, либо добавить объема, щедро прокрасив. В первом случае поможет большая щеточка с длинными щетинками, во втором — силиконовая щеточка с редкими зубчиками. А еще можно выбрать тушь з базой – первая придаст ресницам объема, а тушь их уже прокрасит.

Если ресницы прямые

Если ваши ресницы прямые, идеальным вариантом будет подкручивающая тушь с дугообразной или спиралевидной щеточкой. К тому же, такие ресницы нужно правильно красить. Подставьте щеточку как можно ближе в корням, прижмите и зигзагообразными движениями прокрасьте ресницы только до половины. Вторым слоем нанесите тушь на всю длину ресниц, и прокрасьте кончики. Таким образом корни ресниц окажутся чуть толще, чем кончики, и смогут сохранить свое "приподнятое настроение" на весь день.

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