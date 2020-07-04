Топ-15 молодежных слов, которые и сегодня понятны далеко не всем

Последние годы сленговый язык наполнился огромным количеством новых слов, которые быстро распространились среди молодежи благодаря Интернету. И даже не взирая на это, многие не могут понять смысла того или иного слова. С помощью издания ADME мы собрали пятнадцать интересных слов, которые помогут сделать твою речь более современной и понятной для сегодняшней молодежи.

1. Кавай — нечто очень милое и трогательное. Произошло от японского kawai — "милый".

2. Профит — обозначает получение выгоды. Происходит от английского profit — "прибыль".

3. Свэг — роскошь и понты. Применимо среди рэперов и происходит от английского swag — "щегольство".

4. Аутфит — законченный образ из одежды, обуви и аксессуаров, от английского outfit — "экипировка".

5. Зашквар — используется для обозначения чего-то позорного, неприемлемого для других. Происходит из тюремного жаргона, оттуда перекочевало в молодежный сленг.

6. Кек — "злорадно смеюсь", произошло от kek-kek-kek — так корейцы-геймеры изображали смех в компьютерных играх, когда переписываются между собой.

7. Крипота — нечто очень страшное, от английского creepy — "жуткий".

8. Лалка — определение человека, который напортачил и вызвал смех окружающих. Произошло от lots of laugh - "смеяться в голос".

9. Дисс — выражает плохое отношение к конкретному человеку, от английского disrespect — "неуважение".

10. Краш — человек, к которому испытывается чувство влюбленности, от английского crush — "пылкая любовь".

11. Кринж — стыд из-за действий или привычек другого человека, от английского to cringe — "содрогаться от стыда".

12. Рофл — неудержимый смех, русская транскрипция аббревиатуры rolling on the floor laughing — "катаюсь по полу от смеха".

13. Чилить — отдыхать, тусить, происходит от английского to chill — "прохлаждаться".

14. Вайб — особая атмосфера какого-то места или настроение от общения с кем-то конкретным, от английского vibe.

15. Швепс — это не про напиток. Оно обозначает нечто новое, свежее. Ввел в обиход рэпер GONE.Fludd.

Теперь ты вполне можешь блиснуть модными словечками в кругу друзей. Правда, имей ввиду, что не все тебя поймут, так что будь готов объяснить им значение некоторых слов. Также издание "Комментарии" расскажет, сколько женщины разных стран тратят на косметику.

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