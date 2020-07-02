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Сколько денег тратят женщины на косметику в разных странах

Побаловать себя косметикой больше всего любят британские женщины

сегодня, 21:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Сколько денег тратят женщины на косметику в разных странах

Shutterstock

Аналитики международного скидочного сервиса Picodi предоставили интересные данные относительно рынка косметики в Украине и других странах. Благодаря им стало известно, сколько денег женщины тратят на бьюти-средства в год. Об этом сообщает издание Elle.

Оказалось, что косметички украинок довольно объемные, в них хранится в среднем 29 различных средств. Но только 11 из них женщины используют регулярно. Согласно данным, ежегодно украинки тратят на средства для мейк-апа 270 долларов (7200 гривен). При чем, около 12% респонденток отметили, что покупают косметику только во время скидок, 33% женщин отправляются в магазин сразу же, когда у них заканчивается какое-то средство и 23% - покупают косметику, когда хотят.

А вот главным критерием, который влияет на совершение покупки бьюти-средств, украинки считают цену, поэтому всего 19% женщин пользуются косметикой класса люкс. 

Известно, что самым популярным бьюти-средством украинок является тушь для ресниц, основа под макияж, карандаш для бровей, тональный крем и хайлайтер.

Если сравнить эти данные с другими странами, то меньше, чем украинки на косметику тратят лишь немки (222 долларов) и турчанки (176 долларов). А вот около 400 долларов и больше на бюти-средства в год тратят женщины из Польши, США, Финляндии и Великобритании.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Amazon и eBay обвинили в продаже косметики с содержанием ртути.


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